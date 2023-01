Kourtney Kardashian, Travis Barker double rendez-vous avec Addison Rae et BF – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid

Les couples de célébrités sont vraiment comme nous ! Kourtney Kardashian43 ans, et son mari, Travis Barker47 ans, a partagé une soirée romantique avec l’actrice Addison Rae22 ans, et son copain, Omer Fédi, 22, le 18 janvier. Le quatuor a rencontré Crossroads Kitchen, un favori de Kravis, et a dégusté de la pizza et du vin. Pour le rendez-vous amoureux, Kourt a porté un haut court chic et un pantalon en cuir noir, qu’elle a associé à un manteau noir surdimensionné. Les Il est tout ça a opté pour un look décontracté avec un jean bleu tendance, un t-shirt blanc et une veste en cuir noire.

Kourtney et Travis ont été vus en train de boire du vin rouge et d’engager une conversation profonde alors qu’ils transportaient leurs verres à vin dans leurs voitures, par Le courrier quotidien. Les hommes, pour leur part, ont également porté des looks décontractés avec le batteur de Blink-182 portant un jean noir, une chemise blanche surdimensionnée et une veste noire portée sur ses épaules. Omer a choisi de porter un vieux t-shirt troué avec un jean bleu déchiré.

Le lendemain, Addison a profité de son histoire Instagram pour partager une photo flashback de son repas ce soir-là au hotspot des célébrités. Cependant, le fondateur de Lemme n’a publié aucun instantané de leur soirée romantique et a plutôt choisi de garder le moment hors des réseaux sociaux. Travis, cependant, a profité de son histoire Instagram pour partager un selfie miroir de sa tenue élégante ce soir-là.

Les Kardashian la soirée d’une star avec son homme arrive juste un jour après sa fille, Pénélope10 ans, est allée sur TikTok pour partager une vidéo d’elle évaluant son frère, le maçoncollection de baskets. “Évaluez mes frères [sic] chaussures avec moi », a-t-elle légendé le message, dans lequel elle a également admis qu’elle voulait « voler » les coups de pied coûteux de la jeune fille de 13 ans. L’une des paires uniques comprenait une paire de Nike Dunks roses Strangelove, que P a noté un impressionnant “10/10″ et a écrit qu'”elle prévoyait” de les voler “. Et la semaine dernière, la préadolescente a fait une apparition sur le TikTok de sa mère pendant qu’elle se maquillait. Tellement mignon!

La mère de trois enfants de 43 ans était auparavant dans une relation à long terme avec Scott Disick39 ans, de 2006 à 2015. Avec Penelope et Mason, l’ancien couple de célébrités a eu un fils Règne, 8 ans, au cours de leur romance de près de 10 ans. Maintenant, Kourtney a évolué et a épousé Travis en mai 2022 lors de plusieurs cérémonies. Tout d’abord, le duo s’est enfui à Santa Barbara, et plus tard, ils ont organisé un somptueux mariage en Italie entre famille et amis. Le musicien est également un fier père de deux enfants, dont une belle-fille. Ses enfants incluent : sa belle-fille, Atiana Cecilia De La Hoya, Landon Barker19, et Barker de l’Alabama17.

