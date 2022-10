Kourtney Kardashian tient son ventre et montre de vraies courbes en mini robe au milieu des rumeurs selon lesquelles elle est enceinte du bébé de Travis

KOURTNEY Kardashian est apparue avec sa main tenant son ventre au milieu des rumeurs selon lesquelles elle pourrait être enceinte du bébé de Travis Barker.

Kourtney, 43 ans, et son mari rock star, Travis, 46 ans, se sont rendus à une fête d’anniversaire le 21 octobre.

Grille arrière

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont assisté à l’anniversaire de Kim Kardashian[/caption]

Instagram

Travis avait ses mains enroulées autour du ventre de Kourtney[/caption]

La star de Kardashians a célébré la journée spéciale de sa sœur lorsque Kim Kardashian a eu 42 ans.

Le duo s’est rendu dans leur ville natale de Calabasas, en Californie, où la somptueuse fête a eu lieu.

Travis portait un trench-coat noir et sa femme portait une veste avec une queue extra-longue.

Kourtney a également enfilé une robe noire sensuelle avec un décolleté en V plongeant.

Plus de Kourtney Kardashian FAIRE FACE Kourtney et Khloe se sont moqués de “ressembler à de la cire fondue” dans une vidéo “très filtrée”

Avec la robe extrêmement courte, elle affichait ses longues jambes.

La star de Hulu avait une main visiblement placée sur son ventre tandis qu’elle bloquait l’autre main avec le batteur de Blink-182.

SA DATE D’ACCUEIL?

Les fans sont récemment devenus convaincus que la star de télé-réalité pourrait avoir laissé tomber un message de grossesse caché dans ses récentes photos Instagram.

Kourtney semblait presque sortir d’un haut en dentelle alors qu’elle partageait son affection pour son partenaire.





La star de la télévision et son mari ont taquiné le lancement d’un nouveau produit Lemme.

La légende indiquait: “@lemme, bientôt disponible 10h25.”

Ses followers ont supposé que la date de lancement pourrait également être sa date d’accouchement.

LES COMMENTAIRES

Les fans sont passés à la section des commentaires et ont suggéré que la personnalité de la télévision laissait tomber un indice possible.

Un fan a demandé: “Elle est enceinte?”

Un autre fan a écrit: “J’espère que c’est un bébé et que vous faites la promotion du LMAO prénatal.”

Un troisième fan a ajouté: “Annonce prénatale et de grossesse.”

En septembre, Kourtney a annoncé sa marque Lemme, qui vendrait des gommes infusées de vitamines.

LEUR VIE PERSONNELLE

Bien qu’ils n’aient rien dit d’officiel, Kourtney et Travis ont partagé la lutte pour concevoir leur premier enfant dans l’émission Hulu.

Les deux ont essayé d’utiliser la fécondation in vitro (FIV), mais ils n’ont pas conçu lors de leur premier tour.

En plus de s’embrasser et de se câliner sur les réseaux sociaux et en public, le couple a partagé des photos intimes impliquant les pieds de l’autre.

Pendant ce temps, Kourtney a trois enfants avec son ex Scott Disick : Mason, 12 ans ; Pénélope, 10 ans ; et Reign, sept ans.

Après s’être marié en mai, le fondateur de Poosh est devenu la belle-mère des enfants adolescents de Travis – Landon, 18 ans, et Alabama, 16 ans – qu’il partage tous les deux avec son ex-femme Shanna Moakler.

RECRÉER LE MOMENT

Récemment, le couple a célébré le premier anniversaire de leurs fiançailles.

En l’honneur de la journée spéciale, Kourtney a exposé ses courbes dans un T-shirt noir trempé tout en gambader dans les vagues.

Le couple est retourné à Santa Barbara pour célébrer le premier anniversaire de la demande en mariage de Travis.

En savoir plus sur le soleil américain ENLEVER LES VÊTEMENTS Je passe d’un 5 à un 10 quand j’enfile un bikini mais je me fais toujours troller

Le batteur a essayé de recréer le moment et a de nouveau répandu des centaines de roses rouges autour de la plage.

Travis a inclus un ensemble de bougies allumées à côté d’une couverture et des oreillers pour que les deux fêtent en privé.

Hulu

Kourtney et Travis ont recréé le moment où il lui a proposé[/caption]

Instagram/kourtneykardash

Kourtney et Travis photographiés avec leurs enfants[/caption]

Instagram/Kourtney Kardashian

Les fans ont spéculé que Kourtney pourrait être enceinte[/caption]