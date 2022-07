Kourtney Kardashian tient la main de Travis Barker sur Coffee Run : photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Kourtney Kardashian43 ans, a apprécié un déjeuner rapide et un café avec son mari rockstar Travis Barker46 ans et fils Règne Disick7 ans, au JOi Café de Westlake Village le mercredi 13 juillet. Le PDG et fondateur de Poosh fréquente le restaurant en raison de sa variété de plats à base de plantes, de smoothies et de café, tous adjacents au mode de vie sain et à la marque personnelle de Kourt.

Kourtney, qui est amoureuse de Travis et de tous les aspects de la vie conjugale, est restée discrète en tenant la main de Travis avec Reign en remorque dans un t-shirt raglan graphique et des sweats à cordon, surmontés de sandales et de lunettes de soleil. Travis a enfilé une tenue similaire avec un pull à capuche gris foncé, des sweats bleu marine, des baskets et des lunettes de soleil. Pendant ce temps, Reign correspondait à l’ambiance de sa mère dans un t-shirt gris clair avec un pantalon noir flou et des diapositives avec un sac pour chien de café en remorque. Bien que Kourtney partage des enfants le maçon12, et Pénélope10 ans avec son ex Scott Disickni l’un ni l’autre n’étaient en remorque lors du voyage au café du trio.

Travis semblait être de bonne humeur, fraîchement sorti de son récent séjour à l’hôpital. Le batteur de Blink-182 a récemment été hospitalisé pour un cas grave de pancréatite aiguë, mais s’est depuis produit sur scène avec un copain Mitrailleuse Kelly lors du concert du chanteur au Forum à Inglewood.

Le séjour de six jours de Travis l’a emmené à l’hôpital West Hills près de chez lui à Calabasas, en Californie, après sa poussée de pancréatite, provoquée par une coloscopie récente. Il a ensuite été transféré à l’hôpital Cedars Sinai de Beverly Hills, avec Kourtney photographié à ses côtés à chaque tournant.

“Pendant l’endoscopie, on m’a retiré un très petit polype dans une zone très sensible, généralement manipulée par des spécialistes, qui a malheureusement endommagé un tube de drainage pancréatique critique”, a expliqué Travis. “Cela a entraîné une pancréatite grave mettant la vie en danger. Je suis tellement très reconnaissant qu’avec un traitement intensif, je vais actuellement beaucoup mieux », a-t-il partagé via les réseaux sociaux.

Kourtney est allée sur Instagram avec ses propres réflexions sur la peur de la santé de son mari. “Je suis tellement reconnaissante à Dieu d’avoir guéri mon mari, pour toutes vos prières pour lui et pour nous, pour l’immense effusion d’amour et de soutien”, a-t-elle écrit. “Je suis tellement touchée et reconnaissante.”