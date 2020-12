Maintenant, nous suivons définitivement Il est tout ça.

Avec L’incroyable famille Kardashian touche à sa fin, Kourtney Kardashian vient de trouver son prochain projet A-list. La fondatrice de Poosh a taquiné qu’elle rejoindrait son copain TikTok Addison Rae dans son premier film – le remake de Elle est tout ça.

Kourtney a fièrement écrit sur Instagram le mardi 8 décembre, «étudier» et étiqueté Miramax’s @hesallthatmovie. La photo montrait la femme de 41 ans allongée sur un lit tout en portant des cuissardes noires, un haut blazer échancré et une jupe marron clair. L’accessoire le plus important? Un paquet de pages dans sa main, qui eu être des pages du script.

Son styliste Dani Michelle a alimenté les rumeurs quand elle a dit que c’était pour «étudier ses mensonges».

Kourtney fait-il vraiment le saut de star de télé-réalité à star de cinéma? Oui, les représentants du film confirment à E! News que la sœur aînée Kardashian fait effectivement une apparition.