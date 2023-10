Kourtney Kardashian surprise avec un bouquet de roses de Travis Barker – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Kourtney Kardashian44 ans, a profité de son histoire Instagram pour partager une photo mémorable d’un magnifique bouquet de roses blanches que lui a envoyé son mari. Travis Barker. La star de télé-réalité, qui est enceinte de son quatrième enfant, a fait placer l’incroyable décoration florale près d’un ensemble de bougies blanches, sur la photo, et a tagué l’homme de 47 ans. Clignote 182 le nom du batteur avant d’ajouter un emoji plein de larmes émotionnelles et un cœur blanc.

Le même jour que la publication de Kourtney, Travis a profité de sa propre histoire Instagram pour partager une photo de Lisbonne, au Portugal, où lui et ses camarades de groupe mangeaient actuellement en tournée. « Salut Lisbonne✌️ », a-t-il écrit en légende.

Les nouvelles photos de Kourtney et Travis arrivent quelques jours seulement après que Travis a révélé qu’il se remettait du COVID, qui a récemment provoqué un épisode de névralgie du trijumeau. « La semaine dernière, j’ai eu un covid, un épisode de névralgie du trijumeau et un canal radiculaire. Ce qui signifie que je peux à peu près gérer tout ce que Dieu me lance », a-t-il écrit dans un tweet le 29 septembre.

Le talentueux musicien, qui était le seul survivant d’un accident d’avion en 2008, a également admis qu’il détestait toujours voler en avion, dans un tweet qu’il a partagé juste avant son tweet COVID. « JE je déteste toujours voler. J’adore faire des tournées et jouer de la musique, mais j’associe malheureusement voyager et voler à la mort. Je suis fort et rien ne peut m’empêcher de vivre ma vie », a-t-il écrit.

Tout comme Travis l’a récemment surprise, Kourtney l’a surpris la semaine dernière, lorsqu’elle a installé des décorations d’Halloween dans leur maison avant son départ pour sa tournée. Ils comprenaient des citrouilles blanches et grises de différentes tailles alignées à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, dégageant une ambiance effrayante. « Mon mari va être en tournée les 2 premières semaines d’octobre, j’ai donc dû le surprendre et m’assurer que nous avions toute l’ambiance d’Halloween maintenant », a écrit la femme adorée dans la légende d’une photo qu’elle a partagée de l’exposition.