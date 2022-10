Kourtney Kardashian sort presque de sa robe de satin verte transparente dans une publicité sexy pour Lemme après avoir célébré ses nouvelles courbes

KOURTNEY Kardashian a presque laissé les fans en voir un peu trop, alors qu’elle faisait la promotion de sa nouvelle gamme de vitamines et de suppléments Lemme.

La star des Kardashians a posé dans une robe en satin vert transparent alors qu’elle dévorait de manière séduisante des gommes santé.

Laisse-moi

Kourtney Kardashian prend une bouchée sexy de gomme aux baies[/caption]

Laisse-moi

Le nouveau site Web de vitamines du modèle, Lemme, vient de commencer à vendre les suppléments[/caption]

Kourtney, 43 ans, a regardé hors caméra alors qu’elle laissait une fourchette de suppléments toucher ses lèvres.

Sur une autre photo, elle s’est recouverte d’une veste en cuir noire et de teintes assorties pour passer un appel – probablement pour commander davantage de son nouveau produit.

Elle a présenté le nouveau partenariat dans la légende: “Lemme Debloat gummy call!” elle a partagé. « Et j’ai le sentiment que tu vas adorer celui-ci ! Mdr”

Elle a poursuivi: “Enfin, notre gomme @lemme Debloat est officiellement en ligne sur lemmelive.com.

“Nous avons développé ce produit après des années d’écoute de personnes via @poosh qui en avaient assez de cette sensation de ballonnement après les repas.

Le modèle commercial indiquait que les gommes aidaient à la digestion et à la formation d’un intestin sain.

“Et ne me lancez pas sur le goût”, a-t-elle ajouté.

LAISSEZ-MOI ALLER

Kourtney a lancé Lemme le 27 septembre, un peu plus de quatre mois après son mariage avec Travis Barker.





Et depuis, elle est occupée à promouvoir son produit.

La semaine dernière, elle a posé nue sous une combinaison en dentelle transparente pour une nouvelle vidéo NSFW faisant la promotion de la marque.

La star de télé-réalité devenue entrepreneur a ajouté une paire de bottes en cuir noir par-dessus la pièce unique et portait ses cheveux en nattes avec des chouchous colorés.

Pour une vidéo partagée avec ses 200 millions de followers, elle s’est roulée de manière séduisante sur un bonbon géant.

En postant sur ses histoires Instagram, elle a montré la tenue sexy avec quelques clips des coulisses, faisant un panoramique de la caméra de haut en bas sur son corps et faisant la moue.

L’HEURE DE LA FÊTE

À la fin du mois dernier, elle a célébré le lancement de sa nouvelle marque avec une grande fête.

Et bien sûr, elle est allée au-delà, partageant des clichés du décor élaboré, qui comprenait une arche conçue pour ressembler à des lèvres géantes à l’entrée.

La passerelle a continué avec des rideaux violets et un éclairage tamisé tandis que la voix de Kourtney jouait à travers un haut-parleur accueillant les invités à “Lemme Land”.

Kourtney a ensuite donné un aperçu de l’intérieur de la salle, où des boules argentées géantes étaient affichées au plafond, un DJ dans le coin et plusieurs écrans affichant le nom de la marque le long des murs.

La star de télé-réalité a également partagé des clips postés par ses participants, montrant davantage de décorations exagérées à l’intérieur.

L’assistante de Kourtney, Liz Muller, a partagé une vidéo d’un affichage à plusieurs niveaux de vitamines Lemme au milieu de la pièce.

Et les frères et sœurs de la star de la télévision, Kim, 41 ans, et Khloe, 38 ans, ont également admiré la somptueuse entrée tout en soutenant la nouvelle entreprise de leur grande sœur.

Momager Kris Jenner, 66 ans, a également été aperçu en train de poser avec un cocktail et tenant une serviette personnalisée “Lemme” lors de l’événement, avec Khloe derrière la caméra.

Même les choix alimentaires de Kourtney n’ont pas déçu, car les photos montraient des tours de beignets et d’autres friandises exposées avec un arrangement floral géant et plus de produits Lemme au milieu.

Comme si la pâtisserie ne suffisait pas à attirer les invités, le fondateur de Poosh avait également une piscine remplie de boules blanches pour imiter les bulles avec un toboggan pour y plonger.

Laisse-moi

Kourtney a été occupée à promouvoir sa nouvelle entreprise[/caption]

Laisse-moi

Elle a récemment posé dans une combinaison séduisante pour promouvoir ses pilules et ses suppléments[/caption]

Instagram

Le mannequin a également organisé une énorme soirée de lancement de Lemme avec des lèvres à l’entrée[/caption]