Kourtney Kardashian sort presque de sa robe corset noire dans des photos inédites des coulisses d’un essayage de robe en Italie

KOURTNEY Kardashian a posté de nouvelles photos prouvant qu’elle a l’un des plus beaux bustes de la famille.

Dans une nouvelle publication Instagram, Kourtney a partagé de nombreux clichés de son passage au magasin Dolce & Gabbana à Milan, en Italie.

Instagram @kourtneykardash

Kourtney Kardashian a eu un essayage privé avec Dolce & Gabbana en Italie[/caption]

Instagram @kourtneykardash

Le montage était pour toutes les tenues qu’elle porterait le week-end de son mariage[/caption]

La virée shopping était prévue pour que Kourtney puisse choisir toutes ses tenues pour son week-end de mariage en Italie.

La salle d’exposition du magasin a été transformée en son placard personnel et l’équipe Dolce a sélectionné à la main des pièces de leurs archives des années 90.

Selon la légende de Kourtney, c’était la première fois que la marque ouvrait ses archives des années 90.

Toutes les femmes Kardashian étaient habillées avec des pièces de ces archives.

EN SAVOIR PLUS BABY KAKES Kourtney montre le visage d’un bébé sans maquillage dans un retour à l’adolescence avec Kendall

LOOK LIVRE

Les photos partagées par Kourtney montrent beaucoup de moments en coulisses et même la planche de style pour le montage.

Bien sûr, la star de Hulu a également partagé quelques-unes des tenues qu’elle a essayées lors de l’essayage privé.

Elle est photographiée vêtue d’une robe marron transparente qui montre son écart entre les cuisses et d’un deux pièces bleu marine avec une superposition de dentelle noire transparente.

D’autres photos montrent la personnalité de la télévision dans un haut noir recouvert de fleurs rouges, des gants assortis et une jupe rouge foncé.





Mais, il y avait deux tenues qui se démarquaient du reste, principalement parce que les corsets qu’elle portait poussaient sa poitrine jusqu’au menton.

Un corset était rose ballerine et l’autre est une robe corset noire avec un col en V profond.

ELLE EST UNE ICÔNE ?

Certains ont été déçus que Kourtney ait autant d’options mais ont choisi des looks aussi basiques.

Un fan a déclaré: «Tant de looks et ceux avec lesquels vous êtes allé étaient euh… imaginez des milliers de robes et de looks à adopter… quelle honte. Ça a toujours l’air super, mais quand certains de vos invités se démarquent mieux que vous ne l’avez fait le jour même… »

Un autre a ajouté : « Quoi ? On va goth. Tu es plus belle dans une belle robe de mariée. “

Un commentateur a également émis des critiques sévères : “Je pense que vous êtes si jolie, mais les ‘looks’ que Dolce Gabbana vous a donnés, à vous et à votre famille, pour votre mariage étaient hideux. Votre beauté naturelle était tellement assombrie par des conceptions aussi horribles.

Un autre critique a déclaré: “Je suis tout pour l’amour et l’évolution, mais votre sens vestimentaire a considérablement évolué pour convenir à votre partenaire. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, mais s’il vous plaît, ramenez Klassy Kourtney.

En savoir plus sur le soleil américain LE VRAI KIM K Kim Kardashian étourdit les fans alors qu’elle montre un look plus naturel sur une nouvelle photo

Quelqu’un d’autre a dit : « Kourtney semble faire trop d’efforts pour être une rockeuse… sois juste toi-même, c’est pourquoi il est tombé amoureux de toi, pas parce que tu étais une rockeuse ! Euh !”

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a été accusée d’avoir complètement changé de style depuis le début de sa relation avec Travis Barker.

Instagram @kourtneykardash

Kourtney a partagé le contenu des coulisses de son essayage[/caption]

Instagram @kourtneykardash

Les fans n’étaient pas satisfaits de la nouvelle esthétique rocker de Kourtney[/caption]

Instagram @kourtneykardash

Les fans pensent qu’elle façonne son esthétique et cherche à correspondre à son nouveau mari, Travis Barker[/caption]