Kourtney Kardashian sort presque de sa lingerie plongeante dans une nouvelle photo torride après avoir loué ses courbes “plus épaisses”

KOURTNEY Kardashian a partagé une nouvelle photo de lingerie sexy après avoir loué sa silhouette plus courbée.

La star de L’incroyable famille Kardashian a dit qu’elle « grinçait des dents » à quel point elle avait l’air maigre sur des photos plus anciennes.

Kourtney a montré son décolleté dans une nouvelle photo séduisante[/caption]

Elle a embrassé ses courbes ces derniers mois[/caption]

Maintenant, Kourtney, 43 ans, a partagé une nouvelle photo de lingerie sensuelle dans un haut soyeux plongeant.

La star de télé-réalité s’est rendue sur les histoires Instagram de sa société Poosh dimanche soir pour partager la photo sexy.

La personnalité de la télévision a posé dans un haut de pyjama blanc décolleté entouré de draps et d’oreillers soyeux.

Elle a siroté une tasse de thé tout en donnant à la caméra un regard sensuel.

La légende disait : « La tasse que Kourt utilise tous les jours », accompagnée d’un lien promotionnel.

BODY POSITIVITY

La photo sinueuse a suivi Kourtney qui s’est confiée sur son image corporelle positive.

Le mois dernier, la mère de trois enfants a fait l’éloge de ses “courbes épaisses” et a admis qu’elle “grinçait des dents” à quel point elle était “maigre” dans le passé.

La star de télé-réalité a parlé de sa positivité corporelle lors d’une séance photo pour le magazine Bustle.





Dans un épisode d’octobre de The Kardashians, Kourtney a révélé qu’elle ne se sentait pas en sécurité après avoir pris du poids tout en subissant une FIV.

Sur le tournage du tournage de Bustle, elle a confié à son assistante Liz Muller et à la styliste Dani Michelle : « Alors évidemment, mon corps a changé.

«Mais c’était toutes les hormones que les médecins m’ont mises. Huit mois de traitement de FIV m’ont tellement épuisé mentalement et physiquement.

« Et il m’a fallu beaucoup de temps pour me sentir à l’aise et satisfait des changements.

“Tout le monde commente sur chaque photo que je suis enceinte. Et nous le souhaitons et si c’est dans le plan de Dieu, alors ça l’est.

Kourtney a ensuite expliqué comment son mari Travis Barker, 46 ans, l’a encouragée à avoir une attitude positive vis-à-vis de son corps.

“Travis me dit toujours tous les jours : ‘Tu es parfaite'”, a-t-elle avoué.

“Comme si je me plaignais de n’importe quelle petite chose, il me disait:” Tu es parfait, tu vas si bien. Vous n’avez jamais été aussi bien. Alors maintenant, je suis tellement dedans.

“Mon a ** est incroyable. Je suis tellement dans mon corps plus épais. J’ai regardé des photos de mon corps quand j’étais si maigre et c’était si grinçant.

Au cours de son confessionnal, l’émission a diffusé un diaporama de vieilles photos de Kourtney très maigre.

Elle a déclaré: “Quand j’étais super maigre, c’est comme une période où j’étais super anxieuse.

“Pas à propos de manger ou de rester à un certain poids, j’étais dans des relations toxiques. Je dis toujours ça mais quand je suis vraiment mince, sachez que je ne suis pas content.

“J’adore aussi être plus curviligne. C’est juste canaliser cette énergie reine et embrasser la femme que je suis.

De retour sur le tournage du tournage, Kourtney a déclaré à son équipe : “Avant, je pesais environ 95 livres. Et puis 105 est devenu mon poids normal.

“J’ai 115 ans [pounds now]. J’avais l’habitude d’être fixé sur le nombre.

RÊVE ITALIEN

Pas plus tard que la semaine dernière, dans une nouvelle publication Instagram, Kourtney a partagé de nombreux clichés de son passage au magasin Dolce & Gabbana à Milan, en Italie.

La virée shopping était prévue pour que Kourtney puisse choisir toutes ses tenues pour son week-end de mariage en Italie.

La salle d’exposition du magasin a été transformée en son placard personnel et l’équipe Dolce a sélectionné à la main des pièces de leurs archives des années 90.

Selon la légende de Kourtney, c’était la première fois que la marque ouvrait ses archives des années 90 et toutes les femmes Kardashian étaient habillées avec des pièces de la collection.

Les photos que Kourtney a partagées montraient beaucoup de moments en coulisses et même le tableau de style pour le montage.

Bien sûr, la star de Hulu a également partagé quelques-unes des tenues qu’elle a essayées, dont deux tenues qui se démarquaient des autres, principalement parce que les corsets qu’elle portait poussaient sa poitrine jusqu’au menton pour montrer ses nouvelles courbes.

Un corset était rose ballerine et l’autre était une robe corset noire avec un col en V profond.

Le mari de Kourtney, Travis, a encouragé sa silhouette plus complète[/caption]

Elle a récemment montré ses courbes dans un retour de son mariage italien[/caption]

Kourtney vantait son décolleté dans des corsets serrés chez Dolce & Gabbana[/caption]