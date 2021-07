Kourtney Kardashian sort d’un haut en cuir après que des fans affirment qu’elle est secrètement enceinte du bébé de Travis Barker

KOURTNEY Kardashian est sortie d’un haut en cuir sur une nouvelle photo Instagram après que les fans ont affirmé qu’elle était secrètement enceinte du bébé de son petit ami Travis Barker.

Le modèle a posé dans le haut décolleté et le pantalon en cuir à cordons croisés tout en se prélassant sur un lit pour promouvoir ses derniers produits Poosh.

Kourtney Kardashian a posé en haut décolleté et pantalon en cuir sur Instagram[/caption]

Le message était de promouvoir ses nouveaux produits Poosh[/caption]

Kourtney, 42 ans, a sous-titré le message: « Sexe, suppléments et soins de la peau dans notre @poosh July Shop Drop – lien dans la bio”

Les fans ont regardé le KUWTK le ventre de l’étoile comme des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle attend un bébé avec son petit ami, Travis Barker, 45 ans.

Kourtney a alimenté le bavardage en portant récemment une série de vêtements amples et en mangeant des collations suspectes faisant allusion à une éventuelle quatrième grossesse.

La star de télé-réalité l’a prise histoires le mardi soir pour partager une collation particulière composée de cornichons, de beurre végétalien, de mandarines et de pain au levain.

Les fans sont convaincus qu’elle est enceinte du bébé de Travis Barker[/caption]

Elle taquine les fans avec des tenues amples et des choix de repas étranges[/caption]

La personnalité de la télévision a également partagé d’autres choix de repas étranges, y compris un martini à base d’eau.

Kourtney tenait le verre à coup rempli de petites fleurs blanches pour parfumer sa boisson non alcoolisée.

Elle a sous-titré son cliché : « De la désintoxication à l’immunité. Voici les 6 suppléments que vous devriez ajouter à votre eau.

Plus tôt cette semaine, la mère de trois enfants a été photographiée manger des sushis sans poisson, car elle a opté pour un rouleau végétarien avec de l’avocat à la place.

Elle porte des vêtements plus amples cachant son ventre[/caption]

« Je n’ai pas mangé de viande ou de poisson depuis 7 mois et je me sens bien », a-t-elle écrit à propos du choix du dîner.

Au cours du week-end, Kourtney a emmené ses fils à Disney aux côtés de Travis et de ses deux enfants, et elle portait une paire de pantalon rose ample pour cacher son ventre.

Lors d’un autre récent voyage au parc, le fondateur de Poosh a enfilé un énorme sweat-shirt Mickey gris ample, ajoutant encore aux spéculations des fans.

Le E! La star a également caché son ventre derrière des jupes entièrement noires, des tee-shirts et des pantalons amples à taille haute.

Kourtney est déjà maman de trois enfants[/caption]

Travis partage deux enfants avec son ex Shanna Moakler[/caption]

Les partisans de Kourtney ont été convaincus qu’elle est enceinte, après une constante démonstrations publiques d’affection avec son nouvel homme.

Une utilisatrice de TikTok s’est rendue sur la plate-forme pour partager sa théorie selon laquelle le couple annoncerait un nouveau bébé en route dans les deux prochaines semaines.

« Je sais donc que personne ne verra ça », a-t-elle plaisanté, avant de dire qu’elle « sait pertinemment » que Kourtney est enceinte.

« Mais je dois le documenter moi-même parce que je sais pertinemment que dans la semaine prochaine, deux semaines maximum, ces deux-là vont faire leur annonce de grossesse », a-t-elle révélé.

Kourtney partage ses enfants avec l’ex Scott Disick[/caption]

Les fans disent qu’ils attendent juste qu’elle annonce qu’elle est enceinte[/caption]

Le site de potins Instagram Deux Moi a confirmé la spéculation lorsqu’ils ont suivi une astuce selon laquelle un « A-Lister » cachait une grossesse secrète.

D’autres ont ont partagé leurs propres théories sur les réseaux sociaux, se rendant sur Twitter pour écrire : « Kourtney Kardashian est enceinte…. J’attends juste l’annonce pour le moment.

Un deuxième écrit : « Kourtney Kardashian est définitivement enceinte. Bonsoir. »

« Kourtney est totalement enceinte du bébé de Travis, marquez mes mots, c’est pourquoi ils sont très chauds et lourds et pourquoi il est prêt à surmonter sa peur de voler maintenant », a spéculé un troisième.

Les choses se sont intensifiées entre Kourtney et le batteur de Blink-182 qui ont gardé les fans sur leurs gardes depuis la confirmation de leur romance en février.

Kourtney a également déclenché des rumeurs de fiançailles en portant des oreilles de mariée Minnie lors de leur récent voyage à Disneyland[/caption]





Lors d’un voyage en famille à Disneyland, la fondatrice de Poosh a posté une photo d’elle porter des oreilles de mariée Minnie, taquinant les fans d’un éventuel engagement.

Kourtney partage ses enfants Mason, 11 ans, Penelope, huit ans, et Reign, six ans avec son ex Scott Disick.

Travis a deux enfants Alabama, 15 ans, et Landon, 17 ans, qu’il partage avec son ex-femme Shanna Moakler.

Kourtney et Travis ont confirmé leur romance en février[/caption]