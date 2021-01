Kourtney Kardashian a célébré la fin d’une époque avec Keeping Up With The Kardashians avec un ensemble de superbes photos sur Instagram.

La star de télé-réalité de 41 ans a terminé le tournage sur E! série alors que la famille dit au revoir à la série après 20 saisons et 15 ans.

La fondatrice de Poosh a rapidement montré ce que les téléspectateurs manqueront en posant dans un body argenté étincelant qui accentue son corps sensationnel.

Bien que pleine de glamour, ses fans ont suggéré que Kourtney a évoqué l’ère disco en servant des souvenirs de boules scintillantes avec sa tenue moulante.

Elle a posé sur une surface de granit sous un grand miroir qui avait un cadre d'ampoule, donnant à Kourtney cet éclat supplémentaire.











La star de KUWTK portait une paire de bottes de style Chelsea en cuir noir avec des talons surdimensionnés, alors qu’elle apportait le futur au présent avec un look de l’ère spatiale.

Kourtney a sous-titré le message: « Prends une révérence ».

Elle a suivi cela en republiant une photo de Kendall Jenner à partir de l’un des comptes de ses fans, dans lequel le mannequin tient un bébé avec le visage de Kourtney superposé sur elle.

La famille Kardashian s'est jointe à Kourtney pour célébrer la fin du tournage samedi, alors qu'elle partageait des photos des coulisses de l'émission de téléréalité.











Kourtney a publié sur son histoire Instagram une photo de la directrice de production de longue date de l’émission, Erin Paxton.

Sur le compte Instagram officiel de Keeping Up With The Kardashians, une vidéo a été partagée montrant Kim Kardashian en train de porter un toast aux membres de l’équipe alors qu’ils mettaient fin au tournage.

Kim a écrit à ses fans: « Ok les gars, ça, on vient de terminer le tournage, pour toujours. Comme, pour toujours. On a fini.

«Nous ne tournons plus jamais… bravo, je ne sais pas.

« Quinze ans, vingt saisons de folie et beaucoup d’amour. »

