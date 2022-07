Kourtney Kardashian semble méconnaissable alors qu’elle montre un relooking spectaculaire avec de nouveaux yeux et une nouvelle coiffure audacieux

KOURTNEY Kardashian a stupéfié les fans avec un relooking dramatique, qu’elle a fait ses débuts sur son histoire Instagram.

La star de télé-réalité ne s’éloigne généralement pas de son look signature.

Instagram/Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian a abandonné son look habituel au profit de quelque chose de plus dramatique[/caption]

Instagram / Kourtney Kardashian

La star de télé-réalité a débuté son relooking sur son histoire Instagram[/caption]

Jeudi, la maman de trois enfants a profité de son histoire Instagram pour montrer un nouveau style radical.

Elle a posé pour une vidéo en regardant directement la caméra.

Kourtney arborait une frange émoussée sur son front, un maquillage des yeux audacieux et des yeux rouges, et une lèvre rouge foncé brillante.

Elle portait un haut tube beige et des ongles rose vif avec un collier coloré autour du cou.

Elle n’a fourni aucun contexte pour le look, mais il semble que ce n’était pas permanent.

Plus tard dans la journée, Kourtney a partagé une deuxième vidéo Instagram Story dans laquelle elle revenait à son look habituel.

Elle arborait ses cheveux noirs dans un bob court et un petit t-shirt orné de bijoux.

Kourtney a associé le look à une jupe de style résille et à une paire de talons.





L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a récemment reçu des éloges pour avoir porté un look atténué qui mettait en valeur sa vraie peau.

Elle a partagé des photos sans maquillage, épatant les fans.

Kourtney est apparue de bonne humeur, bien que les fans se soient récemment inquiétés pour elle et son mari Travis Barker après un message troublant.

PEUR DE LA SANTÉ

Quelques semaines seulement après l’hospitalisation du batteur de Blink-182, il a de nouveau fait parler les fans avec un message inquiétant.

Il a mis en ligne une nouvelle photo montrant une aiguille dans son bras alors qu’il se faisait prendre un échantillon de sang.

Le cliché était proche et personnel, montrant l’aiguille enfoncée dans ses veines pour prélever le sang.

Travis n’a ajouté aucun texte pour expliquer ce qui se passait.

Cependant, il se pourrait qu’il ait effectué une visite ambulatoire suite à sa récente hospitalisation.

Travis est sorti de l’hôpital le 4 juillet, mais ce n’est pas la première fois qu’il inquiète les abonnés avec ses téléchargements graphiques depuis son départ.

La semaine dernière, il a posté une photo horrible de son doigt couvert de sang.

Il semblait être coupé à travers l’ongle, avec des traînées sanglantes.

Cependant, le rockeur insaisissable n’a ajouté aucun texte pour expliquer ce qui s’était passé.

Travis avait été transporté d’urgence aux urgences six jours plus tôt et on lui avait diagnostiqué une pancréatite.

Sa fille de 16 ans, Alabama, a inquiété davantage les fans en partageant une photo d’elle-même tenant la main de son père, en écrivant: “Veuillez dire une prière.”

DIAGNOSTIC EFFRAYANT

Le musicien s’est rendu sur Instagram pour expliquer ce qui s’était passé.

“Je suis allé pour une endoscopie lundi en me sentant bien”, a-t-il commencé.

“Mais après le dîner, j’ai ressenti une douleur atroce et j’ai été hospitalisé depuis.”

La star a poursuivi: «Pendant l’endoscopie, j’ai fait retirer un petit polype dans une zone très sensible, généralement manipulée par des spécialistes, qui a malheureusement endommagé un tube de drainage pancréatique critique.

“Cela a entraîné une pancréatite grave, potentiellement mortelle.”

Travis a ajouté: “Je suis tellement reconnaissant qu’avec un traitement intensif, je vais actuellement beaucoup mieux.”

Depuis qu’il a été libéré, il semble que Travis se soit bien rétabli.

Il a été aperçu avec Kourtney à plusieurs reprises.

Sur ses propres histoires Instagram, la femme de Travis a partagé sa gratitude envers les médecins et le personnel médical pour leur travail rapide.

“Oh, quelle semaine effrayante et émouvante cela a été”, a-t-elle déclaré.

“Notre santé est primordiale, et parfois nous prenons pour acquis la rapidité avec laquelle elle peut changer.”

Instagram / Kourtney Kardashian

Elle a brièvement bercé un look audacieux pour une vidéo sur les réseaux sociaux[/caption]

Instagram/@travisbarker

Le changement intervient au milieu d’un drame sur la santé de Travis Barker[/caption]

Instagram

Plus tôt ce mois-ci, la star a été transportée d’urgence à l’hôpital avec un pancréatite[/caption]