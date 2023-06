Kourtney Kardashian se rend au concert de Blink-182 après la révélation de sa grossesse – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Kourtney Kardashian44 ans, ne se lasse pas Clignotement-182! La star de télé-réalité, et bientôt maman de quatre enfants, est allée voir son mari Travis Barkerdu célèbre groupe du groupe à San Diego le lundi 19 juin, trois jours après qu’elle a annoncé sa grossesse lors du spectacle de Los Angeles. Kourtney a été rejointe au concert de San Diego par sa fille Pénélope Disick10 ans, sa mère Kris Jenner67 ans, et sa sœur Khloe kardashianqui a filmé le quatuor dans les coulisses et dans la foule pour ses histoires Instagram.

Dans les vidéos, Kourtney et les membres de sa famille se sont régalés au son de la musique tonitruante du concert. La fondatrice de POOSH, qui était vêtue de noir, a caché son baby bump dans les images de Khloe. Mais Kourtney avait toujours cet éclat de grossesse alors qu’elle soutenait fièrement son mari, qui était sur scène en train de faire son truc. Penelope avait l’air si heureuse d’être là au concert avec sa mère enceinte, après avoir passé la fête des pères avec son père et l’ex de Kourtney, Scott Disick.

Kourtney a annoncé qu’elle attendait son quatrième enfant – et le premier avec Travis – lors du concert Blink 182 à Los Angeles le vendredi 17 juin. est descendu de scène et a étreint et embrassé sa femme. La grande révélation, que Kourtney a documentée sur Instagram, était un doux rappel de la vidéo de 1999 de la chanson du groupe « All The Small Things », où une fan brandissait une pancarte dans le public lisant la même chose.

Après que Kourtney ait révélé publiquement sa grossesse, d’autres membres de la famille KarJenner ont félicité Kourtney pour la grande nouvelle. Khloe a republié la vidéo de Kourt dans ses histoires IG et a écrit : « Félicitations, mes mignonnes !!! Mon bébé va avoir un bébé !!!!!!!! Je t’aime tellement toi et bébé. Pendant ce temps, Kris a partagé les premières photos du baby bump de Kourtney et a écrit : « Félicitations à vous deux !!!!!!! Je t’aime tellement!!!! @kourtneykardash @travisbarker.

Ce sera le septième enfant au total pour Kourtney et Travis. Kourtney a trois enfants – sa fille Penelope et ses fils le maçon13 et Règne, 8 ans — avec son ex Scott. Travis a trois enfants – fils Se poser sur19 ans, fille Alabama17 ans et sa belle-fille Atiana De La Hoya24 ans — avec son ex-femme Shanna Moakler.

