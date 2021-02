Kourtney Kardashian se lie avec la fille de Travis Barker après que son ex-femme ait fait «  creuser  »

Kourtney Kardashian a déployé de grands efforts pour créer des liens avec la fille adolescente de son nouvel homme Travis Barker.

Rapidement, Kourtney, 41 ans, et Travis, 45 ans, sont devenus l’un des nouveaux couples de célébrités les plus en vogue après avoir confirmé leur romance ces derniers jours.

Son ex et mère de ses deux enfants, Shanna Moakler, a semblé jeter de l’ombre sur le nouveau couple en aimant un Instagram méchant, mais elle a depuis insisté sur le fait qu’elle était heureuse pour le couple.

Mais Kourt a ignoré tout drame à l’horizon alors qu’elle tentait de gagner la fille adolescente de Travis, Alabama, 15 ans, avec un geste doux.

Le mannequin a commencé à tisser des liens avec l'adolescente en lui faisant du pain.







L’Alabama a été clairement impressionnée lorsqu’elle s’est rendue sur Instagram pour partager des clichés de l’offre savoureuse sur ses histoires Instagram vendredi.

Travis co-parents ses enfants Alabama et Landon, 17 ans, avec son ex Shanna.

Les ex se sont mariés en 2004 mais le rockeur a demandé le divorce en 2006.







Bien qu’ils se soient réunis à plusieurs reprises, leur histoire d’amour a finalement pris fin lorsque le divorce a été finalisé en 2008.

Après la fouille apparente sournoise, Shanna est sortie pour dire qu’elle était heureuse pour le couple – selon Page Six.

Elle a dit à un paparazzo à l'extérieur de LAX: « C'est mon ami et coparental, et je veux qu'il soit heureux et si être avec elle le rend heureux, et qu'elle est heureuse, je suis heureux pour eux deux honnêtement. »







Kourtney et Travis forment peut-être un nouveau couple, mais ils ont beaucoup d’histoire ensemble.

Ils remontent loin et on pense qu’ils sont amis depuis près d’une décennie, ayant vécu l’un en face de l’autre à Calabasas, en Californie.







La star de Blink-182 a même fait une apparition dans Keeping Up With The Kardashians.

Kourt et Travis ont confirmé leur romance avec un gros plan de leurs mains enlacées.