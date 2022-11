Kourtney Kardashian se couvre le ventre dans une combinaison squelette ample après que les fans pensent qu’elle a “subtilement révélé sa grossesse”

KOURTNEY Kardashian a mystérieusement recouvert son ventre d’une combinaison squelette ample au milieu des spéculations selon lesquelles elle aurait subtilement révélé sa grossesse.

La star de L’incroyable famille Kardashian a ajouté aux rumeurs de bébé autour du week-end d’Halloween.

Maintenant, Kourtney, 43 ans, s’est couverte d’une combinaison ample lors d’une promenade avec son mari Travis Barker, 46 ans.

La star de télé-réalité et son copain ont déjeuné à Montecito après avoir visité leur toute nouvelle maison à Carpenteria.

La personnalité de la télévision a opté pour un look super ample avec une combinaison squelette et des baskets tandis que le rocker Blink-182 portait un t-shirt noir, un jean et une veste de pluie violette ample.

Kourtney a couvert son ventre pendant sa balade et a caché ses yeux avec des lunettes de soleil noires.

SURPRISE SUBTILE ?

Les nouvelles images sont arrivées au milieu des spéculations selon lesquelles la fondatrice de Poosh avait subtilement révélé sa quatrième grossesse.

La mère de trois enfants a partagé des clichés en gros plan avec Travis d’une séance photo pour sa nouvelle société de suppléments Lemme, qu’elle a sous-titrée: “@lemme, bientôt à 10h25.”

Les fans enthousiastes de Kourtney ont supposé que la date de lancement pourrait en fait être sa date d’accouchement.

Un fan a demandé dans les commentaires: “Elle est enceinte?”





Un autre fan a écrit: “J’espère que c’est un bébé et que vous faites la promotion du LMAO prénatal.”

Un troisième fan a ajouté: “Annonce prénatale et de grossesse.”

INDICES DE BÉBÉ

Ensuite, Travis a été vu avec sa main posée sur le ventre de Kourtney lors d’une sortie à Calabasas mercredi.

Le batteur se tenait derrière sa femme avec son bras autour d’elle alors qu’ils posaient pour des selfies après être sortis de sa voiture.

La star de Kardashians, 43 ans, a caché ses courbes dans un sweat ample à imprimé flammes noir et vert et un pantalon ample associé à des bottes en cuir blanc.

Travis avait l’air tout aussi décontracté dans un blouson aviateur kaki, un sweat à capuche et des baskets Vans.

DIFFICULTÉ FIV

Le couple a partagé la lutte pour concevoir leur premier enfant dans l’émission de téléréalité Hulu de sa famille.

Les deux ont essayé d’utiliser la fécondation in vitro (FIV) il y a huit mois, mais n’ont pas conçu lors de leur premier tour.

Kourtney a trois enfants avec son ex Scott Disick : Mason, 12 ans ; Pénélope, 10 ans ; et Reign, sept ans.

Après s’être mariée avec Travis en mai, elle est devenue la belle-mère de ses enfants adolescents : Landon, 18 ans, et Alabama, 16 ans, qu’il partage avec son ex-femme Shanna Moakler.

Plus tôt ce mois-ci, Kourtney a déclaré que la FIV avait eu des effets néfastes sur son corps “mentalement et physiquement”.

Lors d’un épisode de The Kardashians, elle a déclaré qu’il lui avait « fallu beaucoup » pour se sentir à l’aise avec l’apparence de son corps maintenant, d’autant plus que la procédure l’avait incitée à prendre du poids.

Kourtney et Travis ont arrêté la FIV pour le moment, mais espèrent toujours accueillir un enfant.

Elle a déclaré: «Évidemment, nous le souhaitons. Si c’est dans le plan de Dieu, alors ça l’est.

SIGNIFIE MAMAN ?

Pendant ce temps, Kourtney a récemment fait face à des réactions négatives sur ses compétences parentales.

Kourtney a révélé qu’elle avait une politique stricte concernant la malbouffe et les régimes alimentaires de ses enfants et avait interdit à son fils Mason de manger des frites.

L’ancienne de KUWTK s’est souvenue d’une époque où son aîné voulait des frites de McDonald’s, mais elle a refusé.

Suite au contrecoup, Kourtney a expliqué sur Instagram : “Nous aimons et mangeons beaucoup de frites, mais nous essayons d’éviter les frites de fast-food !”

Kourtney a ensuite énuméré les ingrédients des frites, qui comprennent “des pommes de terre, de l’huile végétale, de l’huile de soja hydrogénée et de l’arôme naturel de bœuf”.

