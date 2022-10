Kourtney Kardashian révèle son poids et adopte un corps «plus épais» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Kourtney Kardashian laisser Les Kardashian caméras pendant sa séance photo avec Agitation dans l’épisode du 6 octobre de l’émission. Alors qu’elle se préparait pour le tournage avec son assistante, sa styliste et son équipe glam, Kourtney a parlé de son poids et de son image corporelle. “Huit mois de traitement de FIV ont définitivement eu un impact sur mon corps, mentalement et physiquement”, a admis Kourtney. « Je pense qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour me sentir vraiment à l’aise et satisfait des changements. Tout le monde commente toujours sur chaque photo que je suis enceinte, et évidemment nous souhaitons que ce soit le cas, mais si c’est dans le plan de Dieu… alors ça l’est.

Plus à propos Kourtney Kardashian

Travis Barker fait partie de la raison pour laquelle Kourtney a pu accepter les changements de son corps de manière si positive. “Chaque jour, Travis est comme, ‘Tu es parfait'”, a révélé Kourtney. “Si je fais une plainte, il dit:” Tu es parfait. Tu es si bien.’ Il est comme, ‘Tu es si bien. Vous n’avez jamais été aussi bien. Maintenant, je suis tellement dedans !

Dans un confessionnal, Kourtney a expliqué à quel point il était important pour elle d’avoir un partenaire aussi favorable. “Il me complimente toujours quoi qu’il arrive et cela m’a juste aidé à vraiment accepter les changements, en fait au point où j’aime les changements maintenant”, a expliqué Kourtney. Elle a également déliré d’être « tellement dans » son « corps plus épais » et a dit qu’elle « grinçait des dents » en regardant des photos d’elle-même quand elle était plus maigre.

“Quand j’étais super maigre, c’est comme un moment où j’étais super anxieux”, a déclaré Kourtney. “Pas à propos de manger ou de rester à un certain poids, mais juste dans des relations toxiques. J’avais toujours l’habitude de dire que quand je suis super maigre, sachez simplement que je ne suis pas heureuse. Avant Travis, Kourtney est sortie Scott Disick et Younès Bendjima.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La star de télé-réalité a expliqué qu’elle n’était plus dérangée par le nombre sur la balance. “J’avais l’habitude de peser 95 livres, puis 105 est devenu mon nouveau poids normal”, a expliqué Kourtney. “J’ai 115 ans maintenant. J’avais l’habitude d’être tellement bloqué sur le numéro. Elle a également dit qu’elle “aime être plus ronde” parce que cela lui a permis de “canaliser cette énergie reine et d’embrasser la femme”. [she is].”

Après des années d’amitié, Kourtney et Travis ont commencé à se fréquenter en octobre 2020 et se sont fiancés un an plus tard. Ils se sont mariés en mai 2022 avec un somptueux mariage italien.