Kourtney Kardashian rend visite à Travis Barker dans un studio

Kourtney Kardashian est avec le groupe.

Le samedi 27 février, le fondateur de Poosh a pris à Instagram partager des photos d’elle-même semblant totalement séduite par ce qui semblait être un nouveau petit ami Travis Barkerstudio de musique. Sur les deux photos, Kourtney est assis sur une chaise hérissée tenant une sucette, tandis qu’un énorme ensemble de batterie peut être vu en arrière-plan. Le clignotement-182 Le batteur a commenté un emoji diable sur la publication de Kourt et a partagé les photos sur sa propre histoire Instagram le même jour.

C’est juste un signe de plus que Kourtney et Travis aiment passer du temps ensemble. Après des semaines de rumeurs selon lesquelles les voisins de longue date de Calabasas avaient fait passer leur amitié au niveau L’incroyable famille Kardashian La star a publiquement confirmé sa romance le 16 février, avec une jolie photo d’elle et du musicien se tenant la main. Travis a commenté la photo avec un cœur noir.

E! News a appris le mois dernier que les deux se fréquentaient depuis décembre.

« Cela a été très discret », a déclaré une source à E! Nouvelles en janvier. « Ils forment un très bon match, et toute la famille de Kourtney aime déjà Travis. Ils sont voisins et amis depuis des années, et c’est récemment devenu romantique. »