Kourtney Kardashian rend officielle la relation avec Travis Barker Insta

La Saint-Valentin semble avoir disparu très bien pour Kourtney Kardashian.

Deux jours après les vacances des amoureux, le L’incroyable famille Kardashian star a prouvé qu’elle «ressentait ça» en allant Instagram officielle avec son nouvel homme, Travis Barker.

Le 16 février, elle a posté une photo de leurs mains entrelacées, avec ses doigts manucurés au cœur rouge entrelacés avec ses doigts tatoués. Même si elle l’a gardé timide sans légende, le Clignotement-182 le musicien a commenté avec un emoji au cœur noir pour suggérer que c’est sérieux. Il l’a également republié sur son histoire Instagram.

Sa marque de style de vie Poosh a commenté le message: «Nous ressentons ça», et son amie Addison Rae a écrit: « CECI. »

E! Les nouvelles ont confirmé qu’ils sortaient officiellement en janvier.

« Cela a été très discret », nous a dit une source à l’époque. « Ils sont un très bon match, et toute la famille de Kourtney aime déjà Travis. Ils sont voisins et amis depuis des années, et c’est récemment devenu romantique.