Crédit d’image : John Nacion/NurPhoto/Shutterstock

Kourtney Kardashian44 ans, a honoré sa sœur Kim Kardashian, 43 ans, en s’habillant comme elle pour Halloween. La future maman de quatre enfants a posé dans une longue robe à motifs floraux très similaire à celle que son jeune frère portait au gala du MET 2013, alors qu’elle était enceinte de son aîné, Nord Ouest, qui a maintenant 10 ans, et avait ses longs cheveux noirs tirés en queue de cheval basse. La robe comprenait une fente et elle l’a associée à des gants et des talons assortis.

“Freaky Friday”, Kourtney a légendé le message épique de vacances. Sur les photos, elle tenait son baby bump grandissant et portait un rouge à lèvres rouge foncé qui allait parfaitement avec les fleurs de la robe.

La robe 2013 de Kim a été conçue par Riccardo Tisciet elle a parlé du look de Vogue en 2019. «Nous avons choisi un tissu très extensible parce que je grandirais et nous voulions nous assurer que les modifications seraient faciles et confortables», a expliqué Kim dans un article de 2019. Vogue vidéo.

La belle a également révélé qu’il existait à l’origine deux versions de la robe, dont une entièrement noire. “Je me suis dit : ‘Je pense que je devrais juste faire la version noire’, et Riccardo m’a dit : ‘Non, allez, nous devons faire la version florale'”, se souvient Kim. Lorsqu’elle a demandé à Riccardo pourquoi il avait créé cet imprimé floral, il lui a donné une réponse douce. « Que donne-t-on à une femme enceinte ? Vous lui envoyez des fleurs », a-t-il répondu.

Peu de temps après que Kourtney ait partagé son look honorant Kim, ses abonnés se sont rendus dans la section commentaires pour partager des compliments et des réflexions. “Tirer une Kim mdr”, a écrit un adepte, tandis qu’un autre a écrit: “Vous et Kim êtes tous les deux plus que beaux enceintes avec cette robe.”

Kim attend actuellement un bébé avec son mari Travis Barker. Elle a partagé diverses photos montrant fièrement son baby bump depuis qu’elle a annoncé sa grossesse, et a été ouverte sur son parcours, y compris la chirurgie fœtale d’urgence plus tôt cette année. Bien que le parent aimant n’ait pas annoncé de date d’accouchement, on pense qu’elle pourrait accoucher d’ici la fin de cette année.