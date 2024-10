Kourtney Kardashian réagit aux références à Diddy lors de la fête de Landon Barker

Landon Barker, le beau-fils de Kourtney Kardashian, a récemment fêté ses 21 ans

Kourtney Kardashian n’a pas apprécié les blagues de Diddy lors de la fête d’anniversaire de son beau-fils Landon Barker.

Lors de la fête du 21e anniversaire de Landon, le DJ a fait une blague sur Diddy et les gens ont pris des photos avec de l’huile pour bébé pour plaisanter, ce que Kardashian n’a pas aimé car la famille tente de se distancier de la controverse autour du magnat de la musique.

Le fondateur de POOSH a été bouleversé lorsque le DJ a crié : « Nous devenons vraiment bizarres ce soir. Diddy devient bizarre ce soir.





« Kourtney n’était pas du tout impliquée dans cette blague et a été mortifiée lorsqu’elle a réalisé ce qui se passait », a déclaré une source. Courrier quotidien.

« Elle voulait partir parce qu’elle avait peur d’être associée à cette blague. Mais il était trop tard et elle confronta Travis. Il a affirmé que ce n’était pas non plus son idée, mais ils savaient tous les deux à quel point c’était déplaisant », a poursuivi l’informateur.

Ils ont ajouté : « Ils espéraient simplement que cela ne serait pas rendu public. Landon s’est moqué de quelque chose de très grave à un moment où la famille tient à prendre ses distances avec Diddy.

La taupe a déclaré que les pitreries lors de la fête avaient « provoqué des tensions ».

Kourtney et Travis Barker ont une famille recomposée et vivent avec leurs enfants issus de relations passées, ainsi que leur fils Rocky.