Kourtney Kardashian réagit au faux Instagram de Mason Disick – Hollywood Life

Kourtney Kardashian en a assez ! La star de télé-réalité a appelé la personne qui a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux en prétendant être son fils maçon disick. S’adressant à ses histoires Instagram et Twitter le jeudi 21 juillet, Kourt a remis les pendules à l’heure après avoir espéré en vain qu’il était évident que les faux messages ne provenaient pas du garçon de 12 ans qu’elle partage avec son ex. Scott Disick.

“Bonjour tout le monde, j’espère que c’est un beau jeudi”, a-t-elle commencé son message enflammé. “Après des mois et des mois de réflexion, vous sauriez tous que Mason n’est PAS sur ces faux comptes, certains d’entre vous ne le savent pas. Je vais donc l’expliquer clairement : ce n’est PAS Mason sur ces faux comptes de médias sociaux qui parlent de notre famille. »

Kourt a ensuite demandé aux médias de cesser d’utiliser les faux comptes comme source. Avant de signer, la fondatrice de Good American a ajouté: “Et à la personne prétendant sans relâche être Mason, ultra ultra ultra effrayant.” Aie!

La réaction de la star de télé-réalité survient un jour après qu’un compte de médias sociaux prétendant être l’auteur de Mason a partagé une série de messages alléguant la sœur cadette de Kourtney, Kylie Jennerprévoyait de marcher dans l’allée avec son bébé papa Travis Scott. Le faux récit suggérait également que Kylie était la principale attraction d’une fête de mariage. Il est évident que Kourtney a voulu fermer rapidement toute idée que sa progéniture était impliquée dans de tels commérages.

Cependant, Mason avait son propre compte Instagram en 2020, mais cela a également été rapidement annulé par la maman protectrice ours Kourt. “Il a commencé un Instagram hier et ne nous a pas demandé”, a expliqué Kourt en mars 2020. “Je l’ai supprimé parce que Scott et moi avions juste l’impression que… Il a 10 ans ! Je pense que sur Instagram, ce qui m’inquiète vraiment, ce sont les commentaires. Les gens peuvent être si méchants.

Comme le font les enfants, Mason a hilarant trouvé un moyen de revenir sur les réseaux sociaux à l’époque en lançant un TikTok Q&A. Un fan a demandé ce qui était arrivé à son compte TikTok d’origine, et il a expliqué qu’il “avait été supprimé parce que [he] était «trop jeune».