Kourtney Kardashian réagit à l’arrivée officielle de son fils Mason sur Instagram

Vous faites peut-être partie des millions de personnes qui ont regardé Kourtney Kardashian donner naissance à un fils Mason Disick. Aujourd’hui, 14 ans plus tard, vous pouvez le suivre sur Instagram.

L’aîné des trois enfants que le fondateur de Lemme partage avec son ex Scott Disick a officiellement rejoint le plateforme de médias sociaux Le 25 mai, avec un compte solo vérifié, et sa mère a rapidement partagé ses réflexions.

« Mon premier bébé est sur Instagram », Kourtney, qui partage également son petit garçon Rocky Barker6 mois, avec mari Travis Barkera écrit sur ses histoires Instagram, faisant un lien vers le premier message de Mason, « et je ne vais pas bien. »

Lors de son premier jour officiel sur Instagram, l’adolescent a partagé trois publications contenant plusieurs photos de lui-même, de sa famille et de ses amis. La première montre Mason posant seul sur le pont d’une cabine. Le deuxième comprend une photo de lui debout avec trois de ses amis et une image de lui faisant du shopping et mangeant une glace avec sa sœur Pénélope Disick, 11 ans, avec la légende « Fam ». Un tiers postesous-titré « Les photos sont tout ce que nous savons », contient un selfie dans le miroir de la salle de bain de Mason avec leur petit frère Règne Disick9.