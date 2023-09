Kourtney Kardashian réagit à la discussion de groupe « Pas Kourtney » au milieu du drame de Kim – Hollywood Life

Crédit d’image : Michele Eve Sandberg/Shutterstock

Kourtney Kardashian44 ans, a profité de ses commentaires sur Instagram pour réagir à sa sœur Kim Kardashian« Not Kourtney » de « Not Kourtney » le 28 septembre. L’appel téléphonique explosif lors de la première de la saison 4 de Les Kardashian a incité un fan à commenter la dernière publication Instagram de Kourt pour se renseigner sur la célèbre discussion de groupe. Lorsque la fan a demandé à l’une des amies du fondateur de Lemme si elle faisait partie du chat de groupe « Not Kourtney », la femme de 44 ans elle-même n’a pas tardé à remettre les pendules à l’heure.

« @allierizzo êtes-vous dans le texte du groupe ‘NOT KOURTNEY’ avec Kim ?? » » Le fan a demandé à l’ami de Kourtney, ce à quoi Kourt a répondu : » Je crois que c’était juste mes sœurs d’après les sondages que j’ai effectués. » Lorsqu’un autre fan a émis l’hypothèse que les amis du fondateur de Poosh n’admettraient probablement pas être présents dans la discussion de groupe, Kourtney s’est une fois de plus défendue. « Mes amis roulent ou meurent », a écrit la future maman. Plus tard, le pote de Kourt Allie Rizzo Sartiano a profité des réponses pour réagir au commentaire de sa meilleure amie. « @kourtneykardash, nous roulons à l’aube », a-t-elle plaisanté.

Le dernier applaudissement de Kourtney intervient au milieu de sa querelle en cours avec sa sœur Kim. Les deux dames se sont affrontées lors d’un appel téléphonique désordonné dans le premier épisode de la saison 4 de leur série Hulu. Lors de la bande-annonce de la saison 4, Kourtney n’a pas hésité à exprimer ses sentiments sans filtre à la femme de 42 ans. « Êtes-vous heureux? Vous êtes une personne différente. Vous nous détestez et nous en parlons tous », a déclaré le fondateur de SKIMS, ce à quoi Kourt a répondu : « Vous n’êtes qu’une sorcière et je vous déteste. »

Je vais penser à l’appel téléphonique de Kim avec Kourtney qui a ouvert cette nouvelle saison de #LesKardashiens pendant longtemps. Ouf! pic.twitter.com/f9a3ouBJXQ – Gibson Johns (@gibsonoma) 28 septembre 2023

La querelle entre Kourtney et Kim est un sujet récurrent dans la série de télé-réalité depuis la saison dernière. L’épouse de Travis Barker a exprimé sa déception à l’égard de Kim et a accusé sa sœur cadette d’utiliser son mariage en Italie en 2022 comme une « opportunité commerciale ». Plus tard, dans l’épisode de l’émission du 6 juillet, Kim s’est excusée auprès de Kourtney lors d’une conversation émouvante. « C’est arrivé. Nous sommes là où nous en sommes. Je ne peux rien dire d’autre, mais je comprends tout à fait », a déclaré la mère de quatre enfants.

« Je t’entends. Je suis désolé. Je suis désolé que mes choix nous aient mis dans cette situation. Je suis heureuse de l’expérience, mais je suis triste et désolée que l’expérience vous ait blessé », a poursuivi Kim. « Ce n’est pas ce que je voudrais faire un jour. Je suis triste que le choix de faire cela puisse vous nuire ou nuire à notre relation. Kourtney a simplement remercié sa sœur pour ses excuses et elles sont apparemment passées à autre chose. Kourtney attend actuellement son premier enfant avec son mari. Selon certaines rumeurs, Kim serait en couple Odell Beckham Jr.30.