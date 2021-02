Kourtney Kardashian prend un coup sournois sur ses sœurs après avoir été exclue de la séance photo

Kourtney Kardashian a appelé ses sœurs en plaisantant après qu’elles l’ont laissée en dehors d’une séance photo.

L’aînée Kardashian a balayé sournoisement ses frères et sœurs alors qu’elle posait dans un ensemble de sous-vêtements rouges SKIMS pour prendre un selfie en miroir.

« Puisque je n’ai pas été invitée au tournage de la soeur … », elle a légendé le cliché sexy.

Kourtney, qui a récemment rendu public sa romance avec le batteur de Blink-182 Travis Barker, faisait référence à un récent tournage pour la marque de sous-vêtements Kim.

Kim a joué dans le tournage avec ses jeunes sœurs Kylie et Kendall Jenner alors qu’elles posaient dans les mêmes sous-vêtements rouges que Kourtney portait sur sa photo.







(Image: kourtneykardash / Instagram)



Et il semble que Kourtney aurait aimé être invité pour aider à promouvoir la collection spéciale de la Saint-Valentin.

Sa légende a laissé ses partisans en points de suture, avec une blague: « Ugh so rude! »

Alors que sa copine Tracy Romulus lui disait: « Tu méritais de toute façon ton propre tournage en solo »

D’autres ont fait référence à une bagarre entre Kourtney et Kim, qui lui a dit une fois qu’elle était la «moins intéressante» de toutes à regarder.

Le combat a été vu dans leur émission de téléréalité Keeping Up With The Kardashians.

Un fan a suggéré: « Ils ne pouvaient pas le gérer puisque vous êtes le plus intéressant à regarder. »

Et un autre a écrit: « UR THE HOTTEST SISTER REINE »







(Image: SKIMS / Instagram)



Le tournage a également causé des ennuis pour le présentateur de Good Morning Britain Piers Morgan après avoir été accusé d’avoir «honte au corps» Kim et Kylie.

Il avait partagé l’image sur Twitter en écrivant: « Si j’étais Kim & Kylie, j’arrêterais d’être photographié avec Kendall ».

Une personne a répondu: «Les piliers de mauvais goût… que vous les aimiez ou non, ils ont tous des formes de corps complètement différentes et sont tous beaux.

Un autre lui a demandé: « Veuillez expliquer? Je ne comprends pas votre point? Je ne sais pas grand-chose sur ces filles et je ne peux pas dire qui est qui car elles sont toutes très similaires et magnifiques ou est-ce votre point? »







(Image: piersmorgan / Twitter)



« Si j’étais Piers Morgan, je penserais au concept de la honte corporelle », a écrit un troisième.

Mais Piers a rapidement riposté.

Partageant une photo semi-nue de lui-même posant devant une cheminée, il a écrit: «Le tweet de mes Kardashians a provoqué des fanfaronnades de fausse-féministe grossière furieuse.

«Apparemment, il est illégal de penser que l’on est plus chaud (Kendall) que les autres.

« Mais pour équilibrer les choses, voici une photo de moi sans vêtements – objectivez-moi, mesdames, je peux la prendre … »