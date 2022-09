Kourtney Kardashian prend un coup à couper le souffle sur Kim après que sa sœur aînée se soit éloignée de sa célèbre famille

KOURTNEY Kardashian s’en est pris à sa sœur Kim dans un nouveau commentaire cinglant alors qu’elle s’éloigne de sa famille.

Les fans pensent que l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a snobé ses jeunes sœurs ces derniers mois.

Maintenant, Kourtney, 43 ans, a pris un coup sauvage à Kim, 41 ans, dans un nouveau commentaire Instagram.

La star de télé-réalité a profité de son profil cette semaine pour promouvoir sa nouvelle gamme de suppléments appelée Lemme.

Cependant, un fan s’est rendu dans la section des commentaires pour déchirer la personnalité de la télévision en écrivant: “Kim travaille plus dur que vous ne l’avez toujours fait.”

Kourtney n’a pas été en phase, cependant, et a répondu avec la boutade accrocheuse: “Travailler ne sera jamais ma priorité absolue (mes enfants et mon mari le seront toujours!) Et je ne m’excuse pas d’être moi.”

Kourtney a poursuivi: “De plus, j’adore cette entreprise de travail et cela ne ressemble pas à du travail.”

Après son mariage d’été avec le batteur Travis Barker, 46 ans, la mère de trois enfants s’est absentée de nombreuses activités familiales.

Elle a également snobé ses sœurs à plusieurs reprises, suscitant des inquiétudes quant à leur relation entre fans.

AUCUN SOUTIEN DE KOURT

La semaine dernière, Kourtney était introuvable alors que Kim, 41 ans, a marqué un moment marquant en organisant un défilé de mode époustouflant pour Dolce & Gabbana.





Le fondateur de Skims a fait tourner les têtes dans une gamme de tenues moulantes pour marquer l’occasion lors de la Fashion Week de Milan.

Au lieu de cela, Kourtney s’est rendue sur Instagram pour montrer qu’elle aimait être sur la route avec son mari rockeur Blink-182, Travis.

Un cliché la montrait en train de prendre un selfie dans la salle de bain, une jambe vêtue d’une botte levée sur l’évier.

La star de télé-réalité a regardé chaque pouce de la femme rockstar portant une mini robe noire sous une veste en jean surdimensionnée.

Une photo la montrait en train d’embrasser un Travis seins nus dans les coulisses, tandis qu’une autre était un cliché du couple se câlinant sur le côté de la scène en regardant la foule.

Kourtney a légendé les images : « Tombé amoureux de la fille au spectacle rock », un clin d’œil à une chanson classique de Blink-182.

Travis a joué de la batterie lors de la tournée Mainstream Sellout avec son ami Machine Gun Kelly.

SŒURS DISPARUES

Plus tôt ce mois-ci, la brune a encore une fois été snobée par ses sœurs car aucun des Kar-Jenner n’a assisté au lancement de Revolve de Travis Barker.

Le couple a assisté à l’événement célébrant la nouvelle ligne du rockeur avec la société de vêtements Nobu à Malibu.

La paire avait l’air élégante en noir de la tête aux pieds, avec la star de Blink-182 arborant un bonnet et un t-shirt graphique.

Après leur arrivée, Kourtney et Travis se sont livrés au saké en accueillant une foule d’amis célèbres.

Cependant, aucun des membres de la famille de la star de télé-réalité n’a fait une apparition à la soirée étoilée.

QUARELLE DE KHLOE

Kourtney a également récemment semblé jeter de l’ombre sur Khloe, 38 ans, dans un nouveau post sur Instagram, selon les fans.

La mère de trois enfants s’est rendue sur Instagram pour partager une nouvelle publicité pour sa marque Lemme.

Elle portait une combinaison verte et semblait sauter dans les airs tandis qu’un tas de ce qui semblait être de la poudre de matcha était empilé sous elle.

Il y avait des milliers de commentaires sur le post, dont un de Khloe qui disait: “J’aime quand le matcha sort ton pooshie.”

La réponse de Kourtney a attiré l’attention des fans, certains spéculant qu’elle jetait de l’ombre sur sa sœur.

“Khloe, si tu traînes plus avec moi, ça peut aussi t’arriver”, a-t-elle répondu.

Son commentaire impliquait qu’elle et sa sœur n’avaient pas passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps, bien qu’elles aient été assez proches auparavant.