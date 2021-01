KOURTNEY Kardashian a posé dans un bikini à peine là alors que sa romance avec Travis Barker grésille.

Elle s’est récemment envolée pour les îles Turques et Caïques avec ses sœurs.

Kourtney, 41 ans, s’est rendue sur Instagram dimanche pour montrer ses courbes alors qu’elle posait aux côtés de son amie Victoria Villarroel.

Les deux amis ont bercé des maillots de bain deux pièces assortis aux teintes moutarde alors que leurs cheveux noirs coulaient librement dans leur dos.

En plus des trois photos, la maman de trois enfants a écrit: « Double trouble ».

Les dernières vacances de Kim surviennent quelques jours après une source a révélé que Kourtney avait commencé à sortir avec Le batteur de Blink 182, Travis Barker.

Le Soleil avait exclusivement rapporté que les deux se rapprochaient après avoir laissé un commentaire séduisant sur l’une de ses photos Instagram.

Un ami proche du nouveau couple nous a dit: «Kourtney et Travis sont très proches et ils ont une chimie irréelle.

« Ils parlent presque tous les jours et tout le monde autour d’eux a désespérément besoin de se réunir. »

Les fans avaient déjà repéré un échange coquin sur Instagram entre les deux – Kourtney a posté sur le film préféré du musicien, True Romance, et il a répondu « vous êtes tellement cool » – et a repéré que la sœur aînée de Kardashian avait dépensé un rare Prada à 795 $. sac pour Travisla fille de Alabama.

« C’était un cadeau très intéressant pour la fille de 15 ans de Travis – c’est le même sac que Kourt a acheté à Khloe pour Noël », a déclaré l’initié.

Malgré La famille et les amis de Kourtney approuvent la nouvelle relation, son bébé papa, Scott Disick, est en fait jaloux et furieux.

« La relation entre Scott et Kourt est toujours très étroite – exceptionnellement proche étant donné qu’ils se sont séparés il y a plus de cinq ans », a déclaré un ami proche de l’ancien couple au Sun.

«Il a une clé de la maison de Kourt, et va et vient à sa guise, parfois deux fois par jour, et considère toujours Kourtney comme sa famille.

« Oui, ils sont tous les deux sortis avec d’autres personnes depuis leur rupture, mais cela n’a jamais été un problème car il y a toujours eu des modèles plus jeunes et pas des relations sérieuses. »

Ils ont ajouté: « Mais maintenant Kourt sort officiellement avec Travis, Scott est soudainement jaloux et semble furieux.

«Il pose toujours des questions à Kourt à propos de Travis et je pense qu’il est secrètement inquiet de ce qui va se passer – va-t-elle essayer de le repousser? Les Kardashians le considéreront-ils toujours comme leur famille? Travis sera-t-il la nouvelle figure paternelle dans la vie de ses enfants?

Kourtney et Scott partagent trois enfants: Mason, Penelope et Reign.