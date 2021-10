Kourtney Kardashian pose dans une combinaison squelette et montre ses décorations d’Halloween effrayantes

Kourtney Kardashian a prouvé qu’elle était prête pour la saison effrayante en donnant aux fans un aperçu de sa maison remplie de décors d’Halloween.

Nous sommes officiellement en octobre, ce qui signifie que Halloween approche à grands pas – et Kourtney Kardashian est prêt! La femme de 42 ans est dans l’esprit fantasmagorique et s’est rendue sur Instagram pour donner aux fans un aperçu de son intérieur très maison largement décorée. « C’est la saison », a-t-elle légendé le message du 1er octobre, qui commençait par une image de squelettes plus grands que nature placés dans l’arrière-cour.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Kourt a ensuite partagé un selfie miroir dans une combinaison squelette, avant de montrer sa table élaborée, avec des crânes, des citrouilles, des toiles d’araignée et des candélabres. Un autre court clip montrait les mots « Les hommes tremblent de peur ! » sur un grand écran de télévision. C’est venu quelques heures avant sa petite soeur Kylie Jenner a également donné aux fans un aperçu de son moodboard d’octobre !

La patronne de Kylie Cosmetics a montré son décor d’Halloween, ainsi qu’une photo d’elle en train de préparer des cupcakes avec sa fille Stormi, 3. Ses décorations comprenaient des mini citrouilles orange, une fausse araignée sur sa table basse et des figurines de sorcières. Elle a également préparé des cupcakes violets et oranges avec bébé Stormi, dont les mains couvertes de glaçage pouvaient être vues dans l’une des diapositives.

Les fans des Kardashian sauraient qu’ils amour la saison effrayante, et ce sera d’autant plus spécial cette année étant donné que Kylie et son petit ami Travis Scott attendent leur deuxième enfant ensemble. La reine des cosmétiques a confirmé la nouvelle passionnante le 7 septembre avec une vidéo qui racontait son parcours de grossesse jusqu’à présent, notamment en faisant un test de grossesse et en révélant la bonne nouvelle à maman, Kris Jenner.

Pendant ce temps, Kourt a aussi quelqu’un de spécial dans sa vie – un nouveau beau, Travis Barker. Les copains de longue date ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année, et tout au long de leur relation remplie de PDA, ils ont réuni leur famille recomposée. En mai, le duo adoré a emmené les trois enfants de Kourt, maçon disick, 11, Pénélope Disick, 9, et Règne Disick, 6 ans et la fille de Travis Alabama et fils Landon Barker, 17 ans, à Disneyland. (Travis est aussi le beau-père de Atiana, qui est la fille de son ex, Shanna Moakler).

Une source a précédemment déclaré HollywoodLa Vie que leurs enfants jouent un rôle dans l’avenir de leur relation. « Ce Noël et le Nouvel An vont être un gros problème pour eux et pour toute la famille », a expliqué l’initié. « Travis veut gagner la confiance des enfants de Kourt et vice versa, car il aimerait être fiancé et marié avec elle le plus tôt possible. »