Kourtney Kardashian porte une robe en résille et berce son baby bump : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Kourtney Kardashian44 ans, continue de réaliser les looks de maternité les plus stylés ! Les Kardashian La star s’est rendue sur Instagram le 11 octobre pour montrer l’une de ses dernières collaborations avec boohoo. Dans le carrousel de photos, Kourt portait une robe en résille moulante avec un ensemble de lingerie noire assortie en dessous. Elle a fièrement bercé son ventre grandissant et a posé pieds nus sur son immense lit.

La mère de trois enfants a coiffé ses tresses couleur corbeau dans un chignon sexy et a laissé sa frange encadrer son visage. Kourtney a complété l’ensemble audacieux avec un œil charbonneux et une lèvre brune brillante. « Êtes-vous une bonne ou une mauvaise sorcière ? Cette robe de ma collection limitée @boohoo est composée à 100 % de polyester recyclé », a-t-elle légendé la série de clichés.

Peu de temps après que Kourt ait partagé les photos avec ses 224 millions de followers, beaucoup d’entre eux ont inondé les commentaires de leurs réactions. « LA PLUS BELLE MAMAN DU MONDE. BABY BARKER WE LOVE YOU », s’est exclamé un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Le meilleur pendant la grossesse ». Pendant ce temps, un troisième fan n’a pas pu s’empêcher de plaisanter sur la grossesse en cours de Kourtney. « Je jure qu’elle est enceinte de 18 mois », ont-ils écrit. La femme de 44 ans a annoncé qu’elle était enceinte de son mari, Travis BarkerLe bébé est en juin.

La superbe robe noire de Kourtney n’est pas le seul look de maternité récent qu’elle a montré ces dernières semaines. La fondatrice de Lemme s’est de nouveau rendue sur Instagram le 4 octobre pour montrer une autre robe moulante à imprimé floral. « C’est la saison. Les styles en maille de la deuxième capsule de ma collection @boohoo sont fabriqués à partir de 95 % de poly recyclé », a-t-elle expliqué dans la légende. Une de ses bonnes amies, Malika Haqq, a profité des commentaires pour réagir en voyant le baby bump de Kourt. «Mamans préparant une petite citrouille», s’est-elle exclamée.

Quelques jours avant ce post de mode, Kourtney et Travis ont célébré leur futur premier enfant avec une baby shower sur le thème de Disney. « baby shower de mes rêves, toutes les photos et détails bts @poosh », Kourt a légendé la série de photos le 29 septembre. « merci maman @krisjenner d’avoir transformé ta maison en l’endroit le plus heureux sur terre, inculquant mon amour pour tout ce qui est Disney , et pour avoir organisé cette baby shower pour célébrer moi et votre treizième petit-enfant. Kourtney est déjà maman de le maçon, Pénélope et Règnede sa relation antérieure avec Scott Disick.