E! News a appris plus tôt cette année qu’ils se fréquentaient tous les deux depuis décembre dernier. Ils ont officialisé leur romance sur Instagram en février, juste après la Saint-Valentin. Et leur amour semble plus fort que jamais. Le dîner de Kourtney et Travis vendredi a marqué la deuxième fois qu’ils ont été repérés ensemble ces derniers jours.

Kourtney, 41 ans, et Travis, 45 ans, y ont dîné ensemble dans le passé, avant qu’ils ne soient en couple. En 2019, les voisins et amis de longue date ont dîné en famille à Nobu et les deux ont également été photographiés conduisant ensemble, soulevant des sourcils sur la nature de leur relation, qui, selon la rumeur, était parfois plus que platonique.

