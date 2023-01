Kourtney Kardashian porte un bikini pour la baignade nocturne du Nouvel An – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

Kourtney Kardashian a trouvé une façon sexy de commencer la nouvelle année, donnant aux fans un aperçu de ses célébrations de 2023 avec son mari Travis Barker sur Instagram le 2 janvier. Les Kardashian La star était toute en confiance alors qu’elle marquait la nouvelle année avec un plouf de minuit dans la piscine.

Suite Mode

Derrière un selfie festif de NYE, Kourtney a commencé l’année avec une baignade apaisante. Elle avait l’air incroyable tout en étant éclairée par l’eau et en regardant le ciel éclairé par la lune, la tête détournée de la caméra. Semblant fabuleux, le Caca La fondatrice a enfilé un bikini bleu qui mettait habilement en valeur ses abdominaux toniques et ses jambes maigres.

Le reste des photos montre ce que Kourtney et sa famille ont fait pendant les vacances. Les jeunes mariés Barkers avaient l’air absolument adorables dans la première diapositive, prenant des selfies éparpillés de confettis dans leurs pyjamas et leurs lunettes 2013. Ils avaient l’air un peu endormis dans un suivi, où ils semblaient s’assoupir sur le canapé après la chute du ballon.

Le message présentait également des photos d’une journée de ski avec son fils Règne, 8, une balade en VTT à travers les montagnes, un autre coup de piscine et beaucoup de champagne plus festif. “Bonne année :)))” a écrit Kourt dans sa simple légende.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Il semblait que Kourtney avait certainement une saison des fêtes chargée. La sœur aînée de Kardashian a joué l’hôtesse lors de la fête de Noël de la famille le 24 décembre 2022. Au cours de la soirée chic, Kourtney a été stupéfaite dans un haut court blanc collant et une jupe longue transparente qui est tombée au sol. Montrant son look, elle s’est retournée dans un hall rempli d’arbres rouges et de rideaux luxuriants, gracieuseté d’un organisateur de fête professionnel Mindy Weiss.

Alors que la famille est clairement tout pour la star, elle a mis ses propres projets de grossesse en pause. Dans une récente mise à jour avec les fans, Kourtney a révélé comment elle allait après avoir arrêté les traitements de FIV. Dans l’Instagram de décembre, elle a dit aux fans : « J’ai enfin commencé à retrouver mon énergie 10 mois après l’arrêt de la FIV. Pour tous ceux qui passent par là, ça va mieux !

Lien connexe En rapport: Stars qui “traînent” habillées en pères Noël sexy : Ciara, Katy Perry et plus

On ne sait pas si le couple poursuit toujours ses projets de bébé. Kourt partage le maçon13, Pénélope10, et Règne8 ans, avec son ex, Scott Disicktandis que Travis a deux enfants avec Shanna Moakler — Se poser sur19, et Alabama16 ans — ainsi qu’une belle-fille, Atiana23.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.