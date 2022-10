Kourtney Kardashian partage un message énigmatique sur sa « personnalité détruite » après que les fans pensent qu’elle a « perdu le sens de soi »

KOURTNEY Kardashian a partagé un message énigmatique sur la “personnalité détruite” après que les fans ont accusé la star d’avoir perdu sa propre identité au profit de son mari, Travis Barker.

Elle est mariée au musicien de 46 ans depuis mai et a radicalement changé son style personnel depuis qu’ils ont commencé à se fréquenter l’année dernière.

Kourtney Kardashian a partagé une nouvelle photo sur Instagram

Elle a publié une variété de clichés dont un avec un imitateur de Michael Myers plus tôt ce mois-ci

Publiant sur Instagram samedi, Kourtney, 43 ans, a partagé une photo avec ses 202 millions de followers.

La série de clichés comprenant une variété de clichés de la vie de la star de télé-réalité au cours des derniers mois

Elle a commencé par un selfie miroir, où elle a posé portant un t-shirt Slayer band, une veste en cuir et des lunettes de soleil à l’intérieur de son immense dressing.

La fondatrice de Poosh a ajouté des clichés d’elle-même avec un imitateur de Michael Myers lors de l’événement épique d’Halloween entre elle et Travis il y a deux semaines.

Elle a également partagé une photo des énormes bouquets de roses rouges de ses fiançailles avec Travis, et une photo extérieure du palais de justice de Santa Barbara où ils se sont légalement mariés en mai.

Parmi la collection, Kourtney a mystérieusement inclus une œuvre d’art qui montrait les mots : “La comparaison détruit la personnalité”.

La star de Hulu a de nouveau fait écho à cette déclaration dans sa légende, mais n’a ajouté aucun autre contexte.

Cependant, de nombreux fans de la célèbre famille ont accusé Kourtney d’avoir perdu son propre style et son identité depuis qu’elle s’est mise en couple avec son copain Blink-182.





PEINT LE EN NOIR

Les téléspectateurs de Keeping Up With the Kardashians avaient l’habitude de voir ses robes et accessoires colorés, mais Kourtney est maintenant plus souvent vue vêtue de t-shirts entièrement noirs et amples.

Lors de son mariage principal avec Travis à Portofino, en Italie, les fans ont critiqué ses tenues “funéraires”, y compris une robe noire courte et un voile noir.

Les fans ont remarqué que la maman de trois enfants s’habille plus gothique qu’avant de s’associer avec le batteur.

‘S’EST PERDU’

Plus tôt ce mois-ci, les fans ont appelé Kourtney pour un article sur le moshing avant la tournée du stade de Blink-182.

Vêtue d’un sweat à capuche du groupe et de bas résille, elle a dit à ses abonnés qu’elle “se préparait à mosh dans une ville près de chez vous”.

Son mari Travis a sauté dans la section des commentaires et a déclaré: “La vie de tournée vous va bien.”

Mais de nombreux fans se sont moqués du message de Kourtney, avec une écriture : “Je l’aime, mais elle s’est perdue. A-t-elle déjà été dans un mosh pit ?

Le style de vie et les choix de mode de Kourtney ont radicalement changé depuis son passage avec son ex Scott Disick, qui est le père de ses trois enfants.

Pendant ce temps, les enfants de Travis de sa première femme, Shanna Moakler, ont suivi les traces de leur père, montrant leur style avant-gardiste sur Instagram et s’associant même déjà à des marques de mode.

Koutney a inclus ce post parmi la série de photos

Le style personnel de Koutney a radicalement changé depuis qu'elle a commencé à sortir avec Travis Barker

Elle est maintenant communément vue dans tous les t-shirts noirs et bandeau