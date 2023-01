Kourtney Kardashian partage un message énigmatique sur le fait de «se débarrasser» des «choses anciennes et cassées» alors qu’elle se querelle avec Kim et sa famille

KOURTNEY Kardashian a partagé un message mystérieux sur le nettoyage de son énergie au milieu de sa querelle en cours avec sa famille.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a jeté de l’ombre sur sa mère et ses sœurs avec des publications récentes sur les réseaux sociaux.

Maintenant, Kourtney, 43 ans, a partagé un message crypté sur ses histoires Instagram sur “se débarrasser des choses” qui “ne sont pas alignées avec vous”.

La star de télé-réalité a posté une photo de côté d’un paragraphe, disant: “Enlevez l’encombrement dès que possible.

« Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez si bien après le nettoyage. Votre maison est une extension de votre aura.

« Débarrassez-vous des vieux biens qui ne correspondent pas à qui vous êtes. Les vieilles choses portent l’ancienne énergie.

“Les choses cassées transportent de l’énergie bloquée. Libérez-les tous », a fermé le message.

L’étrange poste de Kourtney est venu au milieu de sa querelle en cours avec le clan Kar-Jenner.

MAINTIEN DU CONTRÔLE

Plus tôt cette semaine, la personnalité de la télévision a fait étalage de ses courbes et a subtilement ombragé sa célèbre famille dans un cliché sur les réseaux sociaux.

Sur une photo partagée sur ses histoires Instagram, la fondatrice de Lemme se tenait dans la piscine, fléchissant son physique galbé dans un bikini string bleu vif.

Depuis qu’elle a pris la photo la nuit, le clair de lune a illuminé sa peau et son bikini, les faisant briller de manière époustouflante.

La photo de la maman de trois enfants a capturé ses abdominaux super toniques ainsi que son dos guilleret.

L’aîné des frères Kardashian a levé les yeux vers le ciel sur la photo, l’admirant apparemment.

Kourtney a sous-titré son histoire : « CE QUI EST SOUS MON CONTRÔLE contre ce qui n’est pas sous mon contrôle », qui est également le titre d’un récent article de Poosh qu’elle a lié à son histoire.

Bien que la star de Hulu ne puisse pas contrôler mère nature, elle peut contrôler son style de vie.

Kourtney est très soucieuse de sa santé, s’engageant dans le véganisme et le Pilates pour maintenir sa silhouette de sablier particulièrement penchée.

Bien qu’elle ait perfectionné son entraînement, elle n’a pas encore perfectionné la relation entre elle et sa célèbre famille.

DISS BAS CLÉ ?

Il a été récemment rapporté que la personnalité de la télévision a continué à se distancer de sa sœur Kim Kardashian, 42 ans, de la maman Kris Jenner, 67 ans, et du reste de sa tribu.

Vendredi dernier, Kourtney a partagé une publication sur le compte Instagram de Poosh.

Des rangées répétées de texte rose sur un fond beige indiquent : « Ne laissez pas les autres détruire votre paix intérieure.

Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, le message semblait faire référence à sa famille, dont Kourtney, depuis son mariage avec son mari Travis Barker, 47 ans, semble se séparer.

Le message était sous-titré : “Nous aimons une liste de tâches structurée, mais comment gérez-vous lorsque la vie vous lance une balle courbe?” et a référencé l’article de Poosh CE QUI EST DANS MON CONTRÔLE vs. Hors de mon contrôle à nouveau.

Plus tôt cette semaine, Kourtney a apparemment ombragé ses sœurs avec une publication cryptée sur Instagram qui mentionnait le dessin de vos lignes.

Intitulé «II. Convictions », le message énigmatique disait:« Tracez vos lignes, ou vous serez toujours poussé au-delà.

QUERELLE DE FAMILLE

Les combats des sœurs ont probablement commencé lorsque Kim et Khloe, 38 ans, n’ont pas invité Kourtney en vacances à Miami qu’elles ont passées en juillet.

Les fans ont remarqué à cette époque qu’ils se disputaient peut-être depuis que Khloe et Kim avaient cessé de commenter les publications Instagram de Kourtney.

Dans un épisode d’octobre de The Kardashians, Kim et Khloe semblaient avoir fait amende honorable avec Kourtney pour l’avoir exclue du voyage.

Cependant, depuis lors, Kourtney et Kim échangent des regards dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux.

Kourtney a semblé ignorer Kim à plusieurs reprises lors de la fête du 67e anniversaire de leur mère Kris Jenner en novembre.

Lors de l’événement, Kim a partagé une vidéo de Kourtney debout avec ses sœurs Khloe et Kylie Jenner.

Kim a ensuite apparemment frappé Kourtney après que sa sœur rivale ait fait de la fondatrice de Skkn une reine maléfique dans le nouveau livre de contes de fées Lemme Sleep.

Leur querelle pousse Kourtney à s’éloigner davantage de la célèbre famille.