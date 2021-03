« Je pense que cela m’a donné l’impression de prendre une profonde inspiration. Vous savez que j’avais 39 ans et j’étais sur le point d’avoir 40 ans, et tout le monde était comme ‘si vous voulez le faire, vous devez le faire maintenant’ et donc je pense juste avoir ça comme ‘ok tout le monde, arrête de me précipiter.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy