Kourtney Kardashian a partagé un article sur le fait d’être « autosexuelle » sur son site Web de style de vie, POOSH.

Prenant une page du manuel de Gwyneth Paltrow sur l’utilisation d’un site Web pour attirer l’attention, la star de télé-réalité de 41 ans a laissé les fans se demander si elle était elle-même autosexuelle.

La maman de trois enfants a invité la thérapeute et écrivaine Casey Tanner sur son site Web pour discuter du terme qui fait référence à l’attrait sexuel de soi-même.

L’article a commencé avec POOSH – que Kourtney dirige – demandant: «Êtes-vous autosexuel?» suivi de la réponse: «La réponse courte est oui, très probablement. En fait, nous le sommes tous, au moins un peu.







(Image: Kourtney Kardashian / Instagram)



L’expert du sexe Casey a expliqué que l’autosexualité est: «un trait dans lequel on est excité en s’engageant dans son propre érotisme.

«Les femmes en général en sont un bon exemple. Bien que ce ne soit pas vrai pour tout le monde, nous nous sentons généralement plus sexuels et excités lorsque nous nous sentons nous-mêmes sexy. Mais ce n’est pas seulement une question de dames.

L’article poursuit: «Bien que la masturbation soit un exemple, l’autosexualité peut s’étendre au-delà du comportement sexuel pour inclure le fait de ressentir un désir ou un désir de soi.







(Image: Kourtney Kardashian / Instagram)



«Cela peut aussi être la capacité de s’exciter en se regardant, en se visualisant, en se touchant ou en se sentant.»

L’équipe POOSH a notamment appris à s’activer soi-même: «porter de la lingerie sexy», «se coiffer et se maquiller pour que tu te sentes bien et excité» et «se laver« avec amour »dans le bain.

Ils ont ajouté: «Cela pourrait signifier danser dans le miroir dans une jolie tenue. Si vous sentir sexy indépendamment de quelqu’un d’autre vous a excité, c’est de l’autosexualité, et c’est tout à fait normal.

Les fans ont été surpris par l’article et ont répondu aux publications sur les médias sociaux par le site Web de style de vie à ce sujet.

Un fan a hoqueté: « Ummm …. whaaaa ?? »

Alors qu’un autre a suggéré que le message les avait aidés à comprendre qu’ils n’étaient pas autosexuels, il a écrit: «Quand je me vois dans le miroir, je ne m’excite PAS. Je ne savais pas quel était le mot pour ça.