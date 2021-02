Kourtney Kardashian noue une relation avec Travis Barker Instagram officiel

La star de la télé-réalité Kourtney Kardashian et Travis Barker ont rendu leur relation publique sur les réseaux sociaux. L’annonce est intervenue deux jours après que le couple ait célébré ensemble leur première Saint-Valentin.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 41 ans, a partagé mardi sur Instagram une photo des mains du couple jointes. Alors que la mère de trois enfants n’a pas ajouté de légende à l’image, Barker, 45 ans, a partagé la publication sur ses histoires Instagram. Il a également laissé tomber un cœur sur le poste de Kourtney.

Le duo a fait allusion à leur relation, ce qu’une source a confirmé Magazine de personnes en janvier, pendant le week-end alors qu’ils célébraient ensemble la Saint-Valentin.

Les deux ont partagé des photos d’une cheminée crépitante sur leurs histoires Instagram dimanche, tandis que Barker a partagé une photo de ce qui aurait pu être son cadeau à Kourtney – un bracelet de cheville en diamant. Elle a partagé un poème qui disait: «Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, pain à l’ail, Blink-182».

Travis est un musicien, compositeur et producteur de disques, mieux connu comme le batteur du groupe de rock Blink-182. Kourtney et Travis sont amis depuis des années.

Ils ont été repérés ensemble à Los Angeles, mais la photo de Kardashian mardi est la première fois que l’un ou l’autre publie une photo ensemble. Une source a précédemment déclaré que Barker craignait Kardashian «depuis longtemps».

Kourtney et son ancien partenaire Scott Disick ont ​​trois enfants ensemble – Mason, 11 ans, Penelope, 8 ans et Reign, 6 ans. Travis partage les enfants Atiana, 21 ans, Landon, 17 ans, et Alabama, 15 ans, avec son ex-femme, Shanna Moakler.