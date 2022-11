Kourtney Kardashian montre un immense jardin avec piscine, espace de détente et vue magnifique sur le manoir de la star à Los Angeles, d’une valeur de 9 millions de dollars

KOURTNEY Kardashian a donné aux fans un petit aperçu de son jardin magnifique et relaxant.

Kourtney a publié la nouvelle photo sur son histoire Instagram, et elle montre la vue de son jardin depuis l’intérieur de la maison.

Elle a légendé la photo: “pluie et matcha”.

Sur la photo, deux tasses blanches remplies de matcha sont visibles sur une petite table de bout noire industrielle.

Derrière les tasses se trouve un grand coin salon avec des chaises assorties pouvant accueillir confortablement six personnes.

Le coin salon est situé juste à côté de l’immense piscine creusée, des palmiers et des chaises longues.

À L’INTÉRIEUR DU MAISON

La belle-fille de Kourtney, Alabama, a montré aux fans l’intérieur de la luxueuse salle à manger des Barker.

Elle a posté une vidéo d’elle entrant dans la pièce avec une table géante pour dix personnes.

Il y a aussi une salle de sport à domicile impeccable dans le manoir avec un équipement ultramoderne et un mur plein de serviettes.

Quand est venu le temps d’Halloween, la reine du cri Kourtney a tout mis en œuvre pour décorer son nouveau manoir.





Certaines des décorations étaient si réalistes qu’elles ont terrifié ses fans et ses followers.

Un fan a déclaré : « Préparez-vous pour des tonnes de contenus d’Halloween ! [sic] De plus, cette poupée me ferait peur dans le noir.

À L’EXTÉRIEUR DU MAISON

En plus de la piscine géante et du coin salon extérieur, le jardin de Kourtney est si vaste qu’il l’oblige à utiliser plus que la quantité d’eau allouée à Los Angeles.

Depuis la sécheresse, la plupart des gens qui vivent en Californie essaient d’utiliser le moins d’eau possible, et certains comtés limitent la quantité d’eau qu’une maison peut utiliser.

Mais selon un rapport officiel, Kourtney a utilisé le double du budget mensuel de l’eau de son district “pendant quatre mois”.

La communauté en ligne pense qu’elle devrait être punie et condamnée à une amende pour avoir utilisé autant d’eau en ces temps désespérés.

Une personne a écrit : « Exactement ! C’est putain de dégoûtant. Ces gens devraient avoir honte !

Un autre a déclaré : « Cette famille abuse des ressources et cela n’a que peu ou pas de conséquence pour elle.

Les Barkers ne resteront pas longtemps dans cette résidence car ils viennent d’acheter un manoir de 14,5 millions de dollars.