Kourtney Kardashian montre son baby bump en robe à fleurs : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Avant la naissance de son quatrième enfant, Kourtney Kardashian fait une pause pour un moment de fête d’automne. Dans une publication partagée sur Instagram le 4 octobre, la beauté Poosh, 44 ans, s’est brossé les cheveux avec ses mains tout en portant une robe moulante à fleurs noire et blanche. Elle se tenait devant un ensemble impressionnant de portes en bois et devant elle était assis un joli assortiment de citrouilles blanches. Elle semblait pieds nus en un instant et son maquillage glamour était, comme d’habitude, au rendez-vous. Sur la deuxième photo, elle a fermé les yeux comme si elle buvait la fraîche atmosphère d’automne.

« C’est la saison », a-t-elle légendé le message, aux côtés d’un emoji citrouille-lanterne. Elle a ensuite présenté les « styles en maille de la deuxième capsule de ma collection @boohoo » et a vanté qu’ils « sont fabriqués à partir de 95 % de poly recyclé ».

Les fans de Kourtney semblaient cependant beaucoup plus intéressés par la date d’accouchement de la star de télé-réalité. Elle devrait donner naissance à son quatrième enfant – et son premier avec son mari Travis Barker – n’importe quel jour. « Elle doit arriver ce mois-ci, n’est-ce pas ?! » a spéculé un adepte sur la plateforme. « La fille est enceinte depuis ce qui semble être deux ans maintenant », a plaisanté une autre. « Les mamans préparent une petite citrouille », a observé un troisième, avec un quatrième écrit, « ça donne : le PDG de Lemme Glow est brillant. »

Kourtney a annoncé pour la première fois sa grossesse tant attendue et durement combattue lors d’une Clignotement-182 concert en juin, au cours duquel la belle brune a brandi une pancarte indiquant « Travis, je suis enceinte ». La grande annonce a eu lieu un peu plus d’un an après le mariage du couple lors d’une cérémonie privée et légale à Santa Barbara, puis célébrée par un grand mariage en Italie.

Bien qu’elle et Travis aient célébré l’événement avec une somptueuse baby shower sur le thème de Disneyland en septembre, la joie n’est pas venue sans difficultés. Début septembre, Travis a brusquement quitté sa tournée européenne pour s’occuper d’une « affaire familiale urgente ». Quelques jours plus tard, le couple s’est confié sur ce qui s’était passé.

Kourtney a subi une opération fœtale pour sauver la vie de son petit garçon avec Travis, a-t-elle révélé dans un message sur les réseaux sociaux le 6 septembre. « Je serai éternellement reconnaissante envers mes incroyables médecins d’avoir sauvé la vie de notre bébé », a-t-elle écrit en partie. « Je suis éternellement reconnaissante envers mon mari qui s’est précipité à mes côtés après la tournée pour être avec moi à l’hôpital et prendre soin de moi après, mon rocher. »