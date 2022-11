Kourtney Kardashian montre sa vraie peau et son visage de bébé sans maquillage dans un rare retour en arrière avec sa sœur Kendall Jenner

KOURTNEY Kardashian a montré son apparence naturelle et sans maquillage dans une photo rétro avec un visage de bébé.

La patronne de Poosh, 43 ans, a partagé une photo de son adolescence dans laquelle elle posait avec sa sœur Kendall Jenner.

Elle a posté ce cliché de 1999 pour fêter l’anniversaire de Kendall Jenner[/caption]

Pour le 27e anniversaire de Kendall le jeudi 3 novembre, Kourtney a posté une photo de retour.

Le cliché, pris en 1999, montrait une Kourtney au visage frais aux côtés de sa future sœur modèle.

Sur la photo, l’aîné des enfants Kardashian semblait ne pas se maquiller.

Elle était vêtue simplement d’un haut dos nu noir et d’un pantalon bleu.

Kourtney a tenu les nattes de Kendall et a souri à la caméra.

La bambine portait également une frange, un style qu’elle ne porte pas à l’âge adulte.

De nombreux fans étaient amoureux de l’apparence fraîche de l’adolescente Kourtney.

“Tu es bien mieux sans maquillage”, a écrit l’un d’eux.





“Magnifique”, a convenu un autre.

Cependant, ce n’est pas la première fois récemment que l’épouse souvent glamour de Travis Barker montre aux fans son apparence naturelle.

En septembre, elle a révélé sa vraie texture de peau dans une vidéo pour sa nouvelle marque de vitamines gélifiées, Lemme.

Les fans pouvaient distinguer les rides de ses mains et de son visage avec des gros plans de la star de télé-réalité devenue entrepreneure.

De même, des photos inédites de la soirée Vanity Fair des Oscars en avril ont montré ses rides et ridules naturelles sous des couches de fond de teint.

Kendall a également été photographiée, montrant son visage sans filtres ni Photoshop.

LE GRAND JOUR DE KEN

Alors que Kendall a 27 ans, sa célèbre famille a profité de l’occasion pour partager de nombreux souvenirs d’enfance

Maman Kris Jenner a posté un tas de séquences de ses archives de vidéos personnelles, montrant le futur ange de Victoria’s Secret en tant que bébé et tout-petit.

Khloe Kardashian a partagé une série de clichés au fil des ans alors qu’elle s’adressait à sa sœur via Instagram: “Tu es celle qui a volé mon cœur et tu m’as fait tomber amoureux de plus de façons que je ne le pensais possible.”

Kim Kardashian a partagé une tendre photo de son bébé Kendall en train d’embrasser et a choqué ses abonnés en révélant que son jeune frère est “celui qui me vérifiera quand personne d’autre ne le dira”.

Kourtney a récemment montré sa vraie texture de peau à l’âge adulte, y compris ses mains ridées naturelles, dans une nouvelle vidéo pour Lemme[/caption]

Kendall a eu 27 ans le 3 novembre 2022[/caption]

Sa famille a profité de l’occasion pour partager de nombreuses photos et vidéos de retour[/caption]