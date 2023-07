Kourtney Kardashian montre sa bosse de bébé dans un selfie d’ascenseur – Hollywood Life

Kourtney Kardashian ça bosse ! La star de télé-réalité enceinte, 44 ans, a montré sa bosse de bébé dans un selfie de miroir d’ascenseur qu’elle a partagé sur ses histoires Instagram le dimanche 2 juillet. Kourtney, qui attend un petit garçon avec son mari Travis Barker, laisse un peu de sa bosse de bébé nue dépasser de son T-shirt blanc. La fondatrice de POOSH a également porté un long manteau noir, des bottes noires et une paire de lunettes de soleil noires qu’elle portait sur le dessus de sa tête. Kourtney a écrit un emoji au cœur noir sur l’image.

Kourtney a annoncé sa grossesse à un Clignotement-182 concert le 16 juin. Depuis lors, la star n’a cessé de partager des photos de son baby bump en pleine croissance, alors qu’elle attend la naissance de son quatrième enfant (Kourtney a trois enfants avec son ex Scott Disick). Kourtney et Travis, 47 ans, ont organisé une soirée de révélation de genre le 24 juin pour annoncer qu’ils attendaient un petit garçon ensemble. Après la fête, les envies de grossesse et les restrictions alimentaires de Kourtney ont été révélées dans un article du 2 juillet sur son site Web de style de vie.

« Dans un geste sans précédent, Kourtney a déclaré PAS DE RESTRICTIONS ALIMENTAIRES », indique le récapitulatif de la fête, ajoutant que Kourtney – qui est sans gluten et sans produits laitiers depuis des années – « voulait simplement avoir la nourriture la plus délicieuse possible et se pencher sur ses envies de grossesse » lors de la célébration. Le chef de Kourtney et Travis prépare des nachos, du pop-corn, des pépites de poulet, des corn dogs, des hot-dogs, des sliders et des pizzas pour la soirée de révélation du genre, qui était prévue dans les 48 heures, selon POOSH.

La nouvelle de la grossesse de Kourtney et Travis a été partout ces dernières semaines. Ils ont réussi à garder la grossesse secrète jusqu’à la grande révélation du concert de Bink-182 le 16 juin. Kourtney a brandi une pancarte indiquant « Travis, je suis enceinte » et le rockeur a couru hors de la scène et l’a embrassée. Deux jours plus tard, Kourtney a partagé ses premières photos de baby bump, dont l’une montrait Travis jouant adorablement ses baguettes sur le ventre de sa femme.

Travis a proposé à Kourtney après moins d’un an de fréquentation en octobre 2021 au magnifique Rosewood Miramar à Montecito, en Californie, se mariant dans un palais de justice de Santa Barbara neuf mois plus tard. Ils ont suivi la cérémonie légale avec une célébration de mariage à Portofino, en Italie, entourés d’amis et de famille, y compris les enfants de Kourtney le maçon13, Règne8 et Pénélope10 ans et les enfants de Travis Se poser sur19, et Alabama17 ans, et sa belle-fille Atiana24.

