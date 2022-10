Kourtney Kardashian montre fièrement des courbes “plus épaisses” alors qu’elle se déshabille dans une photo privée de NSFW partagée par Travis Barker

KOURTNEY Kardashian a encore une fois affiché ses courbes tout en faisant la promotion de la marque de bien-être de son mari.

Travis Barker s’est rendu sur Instagram jeudi soir pour partager quelques clichés de Kourtney dans le bain alors qu’il louait ses “pieds d’ange”.

Kourtney Kardashian a encore une fois affiché ses courbes tout en faisant la promotion de la marque de bien-être de son mari

Kourtney et Travis Barker ne sont pas étrangers à PDA

La première image publiée par la rockeuse de 46 ans montrait la fondatrice de Poosh en train d’équilibrer un produit de sa gamme Barker Wellness entre ses jambes nues.

Sur la deuxième photo, Kourtney était complètement nue et détendue dans un immense bain avec plein de bulles stratégiquement placées pour protéger sa pudeur.

Ses jambes étaient croisées et ses petits pieds occupaient le devant de la scène alors qu’elle regardait la caméra.

La troisième image était un plan plus rapproché des pieds de Kourtney avec de l’eau coulant dessus alors que Travis faisait la promotion d’un paquet de sels de bain Barker Wellness.

Le batteur de Blink 182 a légendé le post : “Ma femme @kourtneykardash a des pieds d’ange @barkerwellness.”

Son message arrive quelques heures seulement après que Kourtney, maman de trois enfants, a partagé ses propres clichés de bain.

Dans le premier cliché, la star de télé-réalité a regardé la caméra et a ramassé quelques bulles, tout en plaçant ses bras stratégiquement sur ses seins, ne révélant qu’un peu de décolleté.

La deuxième photo la montrait allongée dans l’eau, n’exposant que ses jambes lisses, le reste de son corps restant couvert d’un blocus à bulles.





Le couple a posté les photos pour célébrer la toute première collaboration entre leurs sociétés Poosh et Barker Wellness Company.

Dans la légende, la marque Poosh de Kourtney a révélé : « Vient de tomber : Kourt a collaboré avec @barkerwellness sur 4 nouveaux produits (dont notre obsession actuelle, les flocons de bain au magnésium).

“Alerte spoiler : vous allez tous les vouloir.”

Dans la section des commentaires, les fans ont accepté.

“La collaboration d’une vie !” un fan s’est exclamé, comme un autre l’a appelé: “La collaboration ultime.”

Un autre fan a taquiné: « Nommez une meilleure collaboration de couple? J’attendrai.”

Et l’un était satisfait de la nouvelle : « ENFIN !!! Je me demandais quand il y aurait une collaboration !

Jeudi, Kourtney a fait l’éloge du nouveau partenariat comme elle seule le peut – dans un haut transparent et un short court.

“Maintenant que je suis officiellement une Barker, j’ai pensé qu’il était juste d’avoir des produits Kourtney Barker Wellness … clin d’œil”, a-t-elle taquiné en ligne. “Et comme je suis tellement fan de la ligne @barkerwellness de mon mari, c’était parfaitement logique !

“Mon obsession pour les bains, le bien-être et prendre soin de mon corps m’a conduit à cette collaboration – et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont les produits se sont avérés.

“J’espère que vous aimez cette ligne autant que nous et qu’elle fera partie de votre routine quotidienne comme si c’était la nôtre.”

Travis a également rejoint Kourtney pour les dernières photos promotionnelles de son nouveau produit avec sa marque de suppléments Lemme.

La star de télé-réalité s’est rendue sur le profil Instagram de la marque mardi pour partager un clip promotionnel pour son huile de philtre d’amour.

Dans la vidéo, la personnalité de la télévision portait une chemise de nuit rose soyeuse avec des détails en dentelle alors qu’elle caressait son mari.

Le couple s’est retourné, a ri, s’est embrassé et s’est regardé dans les yeux dans la vidéo intime pendant que la synth-pop jouait.

Kourtney a présenté la bouteille de philtre d’amour à la caméra, un petit récipient rose avec un compte-gouttes inclus.

Mais les fans n’étaient pas satisfaits du produit, prenant les commentaires pour claquer la potion d’amour comme “grincer des dents”.

“Ce n’est pas très clair pour quoi exactement nous sommes censés l’utiliser – comme quel est son but?” on a demandé.

“Suis-je censé résonner avec ça?” un deuxième se plaint.

Un troisième a mis sous peu: “Cringe asf.”

Le batteur de Blink 182, Travis, s'est extasié sur les "pieds d'ange" de sa femme dans son dernier message

Kourtney avait partagé ses propres photos de bain torrides alors qu'elle faisait la promotion de Barker Wellness

Le couple adoré collabore souvent pour leurs marques de bien-être