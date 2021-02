KOURTNEY Kardashian a montré ses courbes dans un bikini noir minuscule alors que sa nouvelle romance avec son petit ami Travis Barker se réchauffe.

Après que des sources aient révélé leur romance, le couple s’est montré un peu d’amour sur les réseaux sociaux.

Le dimanche, Kourtney s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager des photos torrides de son dernier look bikini.

La maman de trois enfants a bercé un bikini noir en latex avec de nombreuses découpes qui laissaient peu de place à l’imagination.

Avec les photos chaudes, elle a écrit: « erreur de film pas un montage mais je suis dedans. »

La femme de 40 ans n’a reçu que des éloges de son nouveau petit ami, Travis.

Il y a quelques jours, Travis a jailli sur son corps de tueur après avoir posté une autre photo de bikini.

Le flirt public a commencé lorsque le batteur de Blink-182 Instagram à partager la vidéo de retour de 1995.

Le clip montrait un jeune Travis jouant du tambour dans une arrière-cour sur une reprise de Tiffany’s I Think You’re Alone Now, qui a été enregistré pour la première fois par Tommy James en 1967.

Il l’a légendé: « Mon premier groupe punk FEEBLE. »

La KUWTK star a simplement commenté: « Wow. »

Le célèbre couple semble montrer son affection l’un pour l’autre comme Le soleil a rapporté exclusivement qu’ils se rapprochaient après que le musicien ait laissé son propre commentaire coquin sur l’une de ses photos Instagram.

Une source proche du nouveau couple a révélé: « Kourtney et Travis sont très proches et ils ont une chimie irréelle … »

Les fans surveillent de près leurs interactions, car certains ont remarqué un échange sur la plate-forme de médias sociaux à propos de son film préféré, True Romance, alors qu’il commentait: «Vous êtes tellement cool».

Alors que la famille de Kourtney, y compris ses célèbres sœurs, semble approuver sa nouvelle relation, son bébé papa Scott Disick n’est apparemment pas ravi.

Un ami proche de l’ancien couple a déclaré au Sun: « La relation entre Scott et Kourt est toujours très proche – exceptionnellement proche étant donné qu’ils se sont séparés il y a plus de cinq ans.

«Il a une clé de la maison de Kourt, et va et vient à sa guise, parfois deux fois par jour, et considère toujours Kourtney comme sa famille.

« Oui, ils sont tous les deux sortis avec d’autres personnes depuis leur rupture, mais cela n’a jamais été un problème car il y a toujours eu des mannequins plus jeunes et pas des relations sérieuses. »

Kourtney et Scott, 37 ans, partagent trois enfants: Mason, 11 ans, Penelope, huit ans et Reign, six ans.