Kourtney Kardashian montre des arbres de Noël rouges dans sa maison – Hollywood Life

Kourtney Kardashian, 43 ans, ne nous a pas laissé tomber avec ses décorations de Noël 2022. La Caca La fondatrice, qui célèbre ses premières vacances en tant que femme mariée, a partagé des vidéos de sa maison californienne décorée pour Noël le 9 décembre. Kourtney a montré au moins six arbres de Noël massifs décorés de lumières rouges dans le hall de la maison où elle vit avec mari Travis Barker47. Le classique des fêtes “Silent Night” a joué dans la vidéo de Kourtney, qui a également capturé plus d’arbres de Noël à l’extérieur de sa maison.

Il y a clairement beaucoup de joie à l’intérieur de la maison de Kourtney et Travis, alors que le couple A-list se prépare à célébrer son premier Noël ensemble après s’être marié deux fois cette année. Ils se sont mariés légalement dans un palais de justice de Santa Barbara, en Californie, en mai, et deux semaines plus tard, Les Kardashian étoile et Clignotement-182 Le batteur s’est marié lors d’une cérémonie intime dans un château au bord de l’eau à Portofino, en Italie. Les enfants de Kourtney le maçon12, Pénélope10, et Règne7 et les enfants de Travis Se poser sur19, et Alabama16 ans, et sa belle-fille Atiana De La Hoya23 ans, étaient tous au mariage en Italie.

En novembre, HollywoodLa Vie a appris d’une source pourquoi cette saison des fêtes est “très spéciale” pour les nouveaux M. et Mme Barker. “Noël est l’une des fêtes préférées de Kourtney. C’est tellement important pour elle parce qu’elle aime passer du temps avec la famille et voir à quel point la saison rend ses enfants heureux”, a expliqué l’initié. “Kourtney se sent tellement bénie de célébrer son tout premier Noël en tant qu’épouse de Travis et elle ne pouvait pas imaginer une meilleure façon de passer les vacances.”

Chez Hulu Les Kardashian, Kourtney et Travis ont ouvertement discuté de leurs tentatives d’avoir un enfant ensemble. Alors qu’ils ont six enfants à eux deux, “Kravis” a essayé d’avoir un bébé, avec Kourtney qui a fait une FIV, mais malheureusement, le parcours de fertilité n’a pas fonctionné. Pourtant, Kourtney et Travis sont si heureux et bénis avec leur belle famille recomposée.

