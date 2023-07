Kourtney Kardashian laisse un jean déboutonné lors d’une promenade avec Travis Barker – Hollywood Life

Voir la galerie





Kourtney Kardashian est allé chercher du confort lors d’une promenade matinale avec Travis Barker le jeudi 20 juillet. La fondatrice de Poosh, 44 ans, a gardé son jean déboutonné alors qu’elle tenait la main de Travis, 47 ans, lors d’un café près de leur maison de Calabasas. La bosse de bébé de Kourt a été vue sous sa chemise alors qu’ils profitaient du soleil du matin.

Kourt a porté une tenue entièrement noire lors de sa sortie le matin. Elle portait une chemise à manches longues et un jean assorti, ainsi qu’une paire de mocassins. Travis a secoué un t-shirt blanc en lambeaux (avec quelques taches dessus), ainsi que son propre ensemble de jeans et de baskets noirs, ainsi qu’une casquette à l’envers et un collier à chaîne. Il emportait également une boisson avec lui. Ils sont tous les deux assortis à des lunettes de soleil fines.

Plus à propos Kourtney Kardashian

La sortie au café intervient un peu plus d’un mois après que Kourtney a annoncé qu’elle était enceinte d’elle et du premier enfant de Travis ensemble lors d’un de ses spectacles avec le nouveau Blink-182 réuni. Dans un clin d’œil hilarant au clip vidéo « All The Small Things » du batteur de 1999, elle a fait l’annonce en brandissant une pancarte indiquant « Travis, je suis enceinte », lors d’un des spectacles du groupe et en publiant plus tard la vidéo sur Instagram.

La star de télé-réalité a montré des tonnes de looks de maternité incroyables depuis qu’elle a annoncé qu’elle était enceinte en juin. Plus récemment, elle a profité d’une escapade relaxante à Hawaï, où elle portait un maillot de bain noir découpé. Certains des autres looks comprenaient un bikini à imprimé léopard et une robe rose découpée.

Alors que Travis et Kourtney ont chacun des enfants de leurs relations précédentes, le nouveau bébé sera leur premier depuis leur mariage en mai 2022. Kourtney partage Le maçon, 13, Pénélope, 11, et Règne, 8, avec son ex Scott Disick, 40. Partage Travis Se poser sur, 19, et Alabama, 17 ans, ainsi que sa belle-fille Atiana de la Hoya, 24 ans, avec son ex-femme Shanna Moakler, 48. Kourt et Travis ont révélé qu’ils attendaient un petit garçon avec une révélation de genre tambourinante.

