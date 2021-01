Kourtney Kardashian vit sa meilleure vie et la fait au bord de la piscine.

Dans un 29 janvier Instagram après, la sœur aînée de Kardashian a émergé d’une piscine tout en montrant zéro ligne de bronzage dans un bikini rouge à ficelle à peine là. Elle a légendé le message, « un peu de plaisir au soleil ».

La nouvelle photo, qui compte déjà plus d’un million de likes sur la plateforme, a également reçu de nombreux commentaires de la famille et des amis de Kourtney. Kylie Jenner a posté un emoji de feu, tandis que la meilleure amie de Kylie Stassie Karanikolaou a écrit, « oh oui » aux côtés de deux emojis baveux. Copain Brittny Gastineau a simplement écrit « WOW » dans la section des commentaires.

La photo Instagram brûlante de Kourtney survient juste un jour après avoir partagé une autre photo de vacances d’elle et de sa sœur Kendall Jenner détente dans une piscine, grignotage sur des bols de fruits.

La fondatrice de Poosh, qui a récemment eu une relation amoureuse avec son amie et voisine de longue date Travis Barker, se prépare pour la prochaine phase de sa vie. L’incroyable famille Kardashian, qui se termine plus tard cette année, vient de publier un nouveau bande-annonce pour sa dernière saison.