Kourtney Kardashian félicitée pour avoir affiché sa «cellulite» dans une photo de bikini string non éditée alors que Khloe a critiqué le photoshop

KOURTNEY Kardashian a été félicitée pour avoir affiché sa «cellulite» dans une photo de bikini string non éditée sur Instagram alors que sa sœur Khloe était critiquée pour photoshop.

La fondatrice de Poosh a été présentée sur la page Instagram de son entreprise, montrant ses fesses dans un maillot de bain deux pièces maigre.

Kourtney Kardashian a été présentée sur la page Instagram de son entreprise Poosh[/caption]

Kourtney a été félicité par les fans pour avoir publié la photo non éditée[/caption]

La marque de style de vie et de bien-être a légendé la photo : « Parlez d’un lifting instantané des fesses. Nous avons fait appel à l’entraîneur de Kourt @jesseohara pour ses meilleurs mouvements de Pilates à domicile pour un arrière plus rond. Lien dans la bio pour ses conseils.

Les fans ont profité des commentaires pour féliciter le modèle d’avoir publié la photo non retouchée, dénudant un aspect naturel.

Un adepte a écrit : « C’est si bon de voir des célébrités avec de la cellulite »

Tandis qu’un autre a fait écho aux éloges : «

La photo rafraîchissante vient après la sœur de Kourtney Khloe a été accusée d’avoir l’air « effrayante » et « différente » par les fans dans une nouvelle photo aux côtés de sa nièce Penelope Disick, maintenant âgée de neuf ans.

Khloé, 37 ans, avait l’air incontestablement « différent » dans un nouveau Instagram selfie posté aujourd’hui aux côtés de sa nièce Penelope.

Les dames ont posé en souriant pour la caméra, et la star de télé-réalité a sous-titré son cliché : « juste comme ça…. Elle a NEUF . «

Cependant, les fans n’étaient pas amusés alors qu’ils se précipitaient vers les commentaires pour partager leurs opinions sur le nouveau look de la personnalité de la télévision.

Khloe a été critiquée pour avoir été différente sur une photo avec la fille de Kourtney, Penelope[/caption]

Les fans ont commenté en disant qu’elle avait l’air complètement différente et bizarre[/caption]

« Khloe girl, tu as l’air folle », a claqué l’un d’eux, tandis qu’un second a écrit: « Le visage est à nouveau complètement différent !! »

« Qu’est-ce? Ashley Olsen ? un autre a plaisanté, tandis qu’un quatrième a exhorté: « Fille, je souhaite que vous laissiez votre visage tranquille. »

« Ton visage fait peur », a dit un cinquième sans ambages tandis qu’un final a demandé : « Tu ne trouves pas que tu es bizarre sur cette photo lol ? »

Pendant ce temps, Kourtney, 42 ans, taquine les fans sur les réseaux sociaux qui sont convaincus que la mère de trois enfants est enceinte du bébé de son petit ami Travis Barker.

Kourtney taquine les fans qui pensent qu’elle est enceinte de son quatrième bébé[/caption]

Kourtney sort avec son petit ami Travis Barker depuis février[/caption]

Les rumeurs se sont intensifiées lorsque Kourtney arborait des vêtements plus amples lors d’un récent voyage à Disneyland avec son beau rockeur et leurs enfants.

Un fan de TikTok a poussé la théorie beaucoup plus loin et a prédit que le couple aimé annoncera la grossesse dans les deux prochaines semaines, la rumeur gagnant du terrain en ligne.

« Donc, je sais que personne ne verra ça », a déclaré à tort l’utilisateur de TikTok @__nicolettee_ alors que sa vidéo est devenue virale, obtenant 1,4 million de vues en quelques heures.

Debout devant une photo de Kourtney et Travis, elle a pointé du doigt le couple en disant qu’elle « savait pour un fait » qu’une annonce de grossesse était imminente.

La star portait des vêtements plus amples lors d’un récent voyage à Disneyland, déclenchant des rumeurs de grossesse[/caption]

Certains fans pensent que l’annonce qu’elle attend arrivera bientôt[/caption]

« Mais je dois le documenter par moi-même, car je sais pertinemment que dans la semaine prochaine, au maximum de deux semaines, ces deux-là vont faire leur annonce de grossesse. »

Elle n’a pas révélé comment elle le savait, mais cela fait suite à une astuce des potins de célébrités Instagram Deux Moi, qu’une « A lister » était enceinte et l’annoncerait bientôt.

De nombreuses personnes sur Twitter croient également fermement que Kourtney est enceinte de son quatrième enfant.

« Kourtney kardashian est enceinte…. J’attends juste l’annonce à ce stade », a écrit un utilisateur de Twitter.

Kourtney a laissé entendre sur les réseaux sociaux que les rumeurs sont vraies[/caption]

Elle a posté sa boisson non alcoolisée sur Instagram et a abandonné les sushis[/caption]

Un autre a ajouté: « Kourtney est totalement enceinte et le bébé de Travis marque mes mots, c’est pourquoi ils sont très chauds et lourds et pourquoi il est prêt à surmonter sa peur de voler maintenant. »

Au lieu de régler les rumeurs, le KUWTK La star a laissé entendre que les spéculations des fans pourraient être vraies.

Plus tôt ce mois-ci, Kourtney a posté une photo dans ses stories Instagram de son repas de sushi végétarien, en écrivant : « Je n’ai pas mangé de viande ou de poisson depuis 7 mois et je me sens bien. »

Il est conseillé aux femmes d’arrêter de manger du poisson cru pendant la grossesse, car cela peut exposer le bébé aux bactéries, au mercure et à d’autres parasites.

Elle commence également à développer des envies de grossesse[/caption]

Elle se livrait à des glaces et des brownies contrairement à son régime alimentaire sain et strict[/caption]

Ensuite, la star de télé-réalité a posté une photo de sa boisson non alcoolisée où elle bu une gorgée d’eau dans un verre à martini.

Tenant un verre avec de jolies fleurs pour parfumer son eau, Kourtney a écrit : « De la désintoxication à l’immunité. Voici les 6 suppléments que vous devriez ajouter à votre eau.

Mardi soir, elle a partagé une photo d’une sélection de collations étranges, notamment des cornichons et des mandarines.

Et plus récemment, elle a posté une photo d’autres envies de grossesse possibles alors qu’elle se sont livrés à des « brownies salopes » courtoisie de sa soeur Kendall Jenner.

Elle a sous-titré le message: « Traitez-vous la journée = les brownies salopes de @kendalljenner. »

Kourtney est déjà maman de trois enfants[/caption]

Elle partage ses enfants avec l’ex Scott Disick[/caption]

Elle a ensuite partagé un autre cliché de malbouffe plus délicieuse sur son histoire Instagram.

Kourtney a ensuite dégusté un bol de glace à la vanille avec des oréos broyés, de la sauce au chocolat et des centaines et des milliers de saupoudrés sur le dessus.

Plus tôt cette semaine, Travis a posté une douce vidéo en noir et blanc de lui jouant un duo de piano de Heart and Soul avec son amour.

Kourtney avait l’air nerveuse alors qu’elle attendait que son rôle commence, mais quand elle l’a joué avec succès, Travis a ri et a souri avec fierté devant son exploit.

Alors que de nombreux fans ont trouvé le moment adorable et les ont appelés «objectifs de couple», certaines personnes ont pensé avoir repéré une bosse de bébé.

Travis a posté une vidéo en noir et blanc du couple jouant du piano[/caption]

Les fans ont affirmé qu’ils pouvaient voir son baby bump dans la vidéo[/caption]

Kourtney était assise au piano avec ses longs cheveux noirs tombant dans son dos dans un t-shirt noir coupé et un jean.

Les fans pensaient avoir vu une bosse sur la star de télé-réalité avec un utilisateur d’Instagram écrivant: « Oh, elle est enceinte ».

Un autre a ajouté: « Je pensais que j’étais le seul à penser cela jusqu’à ce que je voie ce commentaire. »

Un troisième a écrit : Je suis sûr qu’elle ne l’est pas mais au premier coup d’œil de cette vidéo j’ai pensé la même chose pour être honnête.

Et un quatrième a commenté: « J’ai couru directement dans les commentaires pour voir si j’étais le seul à penser cela. »

Les fans les ont appelés quelques buts[/caption]





Kourtney et Travis, 45 ans, ont officialisé leur relation sur Instagram en février.

Kourtney partage ses enfants Mason, 11 ans, Penelope, huit ans, et Reign, six ans avec son ex Scott Disick.

Travis a deux enfants Alabama, 15 ans, et Landon, 17 ans, qu’il partage avec son ex-femme Shanna Moakler.