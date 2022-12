Kourtney Kardashian fait un gâchis majeur dans la cuisine impeccable d’un manoir de 8 millions de dollars à Los Angeles avec une catastrophe de chocolat chaud

KOURTNEY Kardashian a fait un énorme gâchis dans sa cuisine impeccable en essayant de faire cuire du chocolat chaud.

La star de Kardashians, 43 ans, a partagé une photo désastreuse du chocolat chaud renversé sur le comptoir de cuisine coûteux de son manoir Calabasas de 8 millions de dollars.

Hulu

Kourtney Kardashian a fait un énorme gâchis dans sa cuisine impeccable en essayant de cuisiner du chocolat chaud[/caption]

Instagram/Kourtney Kardashian

Elle a renversé la boisson sur tout le comptoir de sa cuisine[/caption]

Kourtney a mélangé le cacao dans une casserole et l’a versé sur trois verres, faisant clapoter la boisson sur les côtés.

Elle a partagé sa recette pour la friandise indulgente sur son site Web de style de vie, Poosh.

La mère de quatre enfants a exhorté les fans à utiliser du lait d’avoine ou du lait de cajou et à le mélanger avec du sirop d’érable, de l’huile de noix de coco, de la noix de muscade et de la poudre de cacao.

Kourtney a partagé le message festif quelques jours après avoir été critiqué pour avoir fait des commentaires “inappropriés” sur le bébé de sa sœur Khloe.

En savoir plus sur Kourtney COURBES DANGEREUSES Kourtney et sa sœur Kylie sont presque seins nus sur une nouvelle photo racée OUPS Kourtney Kardashian montre un dysfonctionnement majeur de sa garde-robe

Elle a rencontré le deuxième enfant de Khloe pour la première fois lors de la finale de la saison 2 de The Kardashians.

Kourtney, sa sœur Kim, 42 ans, et leur mère Kris Jenner, 67 ans, se sont rendues chez Khloe pour rencontrer le nouveau membre de la famille.

Kourtney regarda le bébé avec admiration alors que Kris le berçait en disant: “Quand ils ouvrent la bouche et juste la façon dont ils sentent…”

Khloe a ajouté: “Kourt est tellement drôle”, alors que Kourtney tenait le nouveau-né et le faisait rebondir.

Kourtney baissa les yeux sur le petit paquet dans ses bras et marmonna: “J’aimerais pouvoir t’allaiter.”

Elle a éclaté de rire lorsque Khloe a dit: “Oh mon Dieu, Kourt, calmons-nous”, et a ajouté qu’il était temps pour son fils d’aller dormir.

‘COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ

Les téléspectateurs ont été surpris par le comportement de Kourtney, avec un écrit sur Reddit: “Pas Kourt essayant d’allaiter le fils de Khloe!”

Un autre a ajouté: “Je comprends qu’elle couve mais l’allaitement était un peu trop”, et un troisième a convenu: “Oui, je pensais que c’était inapproprié.”

Khloe a deux enfants – sa fille True, quatre ans et un petit garçon – avec son ex Tristan Thompson. Elle a accueilli son fils via une mère porteuse en août.

Le mois dernier, Khloe a admis qu’elle ne laisserait pas True dormir chez Kourtney.

La fondatrice de Good American a déclaré qu’elle ne voulait pas que son fils aîné soit “corrompu” par les trois enfants plus âgés de Kourtney.

Khloe a fait cette admission lors d’une conversation avec Kourtney pour le magazine Interview.

‘PAS MON TRUC’

Elle a déclaré: «Je déteste les soirées pyjama. Je déteste coucher avec les gens. J’aime mon propre espace. Petite, je détestais les soirées pyjama. Ce n’est pas mon truc.

« J’irai, je participerai, et puis quand il sera l’heure de se coucher, je m’en irai. Donc la meilleure soirée pyjama est celle chez moi.

Kourtney a demandé: “Est-ce pour cette raison que vous ne laisserez pas True dormir?”

Khloe a répondu: “Eh bien, non, juste True est trop jeune pour dormir. Et elle ne veut pas.

“Elle aime son espace et je ne veux pas qu’elle soit corrompue. Les enfants sont plus âgés et je me dis : ‘Non, nous allons bien.’ »

Kourtney a trois enfants – Mason, 12 ans ; Pénélope, 10 ans ; et Reign, sept ans, avec son ex Scott Disick.

Elle est également la belle-mère des enfants de son mari Travis Barker – Landon, 19 ans, Alabama, 16 ans, et son ancienne belle-fille Atiana de la Hoya, 23 ans.

Kourtney et Travis, 47 ans, ont partagé leur lutte pour concevoir leur premier enfant dans l’émission de téléréalité Hulu de sa famille.

Instagram

Kourtney vue dans sa cuisine dans son manoir Calabasas de 8 millions de dollars[/caption]

Hulu

Kourtney a récemment fait des commentaires « inappropriés » sur le petit fils de sa sœur Khloe[/caption]

Instagram/kourtneykardash

Elle est mariée à Travis Barker[/caption]