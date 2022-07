Kourtney Kardashian fait de l’ombre à l’ex tricheur de sa soeur Khloe après l’annonce de leur deuxième bébé ensemble

KOURTNEY Kardashian a jeté de l’ombre sur Tristan Thompson, le papa infidèle de sa sœur Khloe.

Cela survient alors que Khloe se prépare à accueillir son deuxième enfant avec lui.

Hulu

Kourtney Kardashian a ombragé l'ex Tristan Thompson de sa soeur Khloe

Getty

Kourtney a abandonné la star du basket sur Instagram

Suite à l’annonce que la fondatrice de Good American, 38 ans, et son ex star de la NBA seront bientôt parents d’un petit garçon, Kourtney, 43 ans, a abandonné Tristan, 31 ans, sur Instagram.

Les fans sur les réseaux sociaux ont remarqué le geste sournois de Kourtney, qui a récemment épousé Travis Barker, 46 ans.

Kourtney n’était déjà pas fan de l’athlète après avoir trompé Khloe et engendré un enfant avec sa maîtresse Maralee Nichols, 31 ans.

Comme les fanatiques de Kardashian l’ont découvert récemment, Khloe et Tristan avaient déjà conçu leur deuxième bébé au moment où elle a découvert le scandale de l’enfant amoureux.

L’ancien couple a conçu son futur bébé, qui est porté par une mère porteuse, en novembre.

Le scandale de Tristan avec Maralee a éclaté le mois suivant, et tout le monde dans la famille Kardashian a appris ce qui s’était passé.

Dans un épisode de The Kardashians sur Hulu, Kourtney a accusé Tristan de “trahison sans fin”.

Khloe, qui partage déjà avec lui sa fille True, âgée de quatre ans, s’est retrouvée à sangloter au téléphone avec sa sœur Kim.





Kourtney n’est pas la seule à snober Tristan sur les réseaux sociaux.

Aucune des autres femmes Kardashian ne le suit actuellement sur Instagram, même Khloe.

Kourtney n’était pas non plus présente lorsque Tristan, Khloe et Truei ont retrouvé Kim, Kris Jenner et Kylie Jenner pour un déjeuner de la fête des pères en juin.

Même s’il doit accueillir son deuxième enfant avec Khloe d’un jour à l’autre, il semble que Tristan soit loin d’être prêt à s’installer.

Le joueur des Chicago Bulls a été aperçu cette semaine en train de se mettre à l’aise en Grèce avec une autre femme mystérieuse.

Il semblait tenir la main de la dame alors qu’ils se promenaient dans Mykonos.

Reportez-vous à la légende

Khloe et Tristan sont déjà maman et papa de True, quatre ans

Instagram/Maralee Nichols

Cependant, il a engendré un enfant avec sa maîtresse Maralee Nichols l'année dernière

