Kourtney Kardashian a ressenti la colère des fans de L’incroyable famille Kardashian avec un commentaire sur la série de téléréalité qui se terminera bientôt.

L’aîné des célèbres frères et sœurs a annoncé qu’elle quittait l’émission en novembre dernier – des mois avant que le reste de sa famille ne décide de faire de même et de retirer la fiche après la série 20 l’année prochaine.

Dans son dernier post Instagram, Kourtney a partagé un cliché des coulisses du tournage et a écrit: « Je vais manquer nos séances photo @kuwtk. »

« Est-ce que vous êtes bien? » un fan a répondu.







(Image: kourtneykardash / Instagram)



« Maintenant, elle se plaint d’avoir raté des tournages de KUWTK, alors que vous vouliez arrêter de filmer. Au revoir, » a tiré un autre.

« Vous vouliez légitimement arrêter de fumer, » fit remarquer un autre disciple mécontent.

Fans du E! La télé-réalité avait eu le cœur brisé en septembre lorsque Kim Kardashian a annoncé que la famille l’appelait un jour.

Au cours des dix dernières années, la famille avait tracé leur ascension vers la gloire et les hauts et les bas de leur vie personnelle devant la caméra.

Depuis la naissance de l’enfant, les mariages et les fractures déchirantes, la famille n’a pas hésité à diffuser ses moments les plus intimes.







(Image: E!)







(Image: Chloe Rivers )



Cependant, après quelques tensions avec ses sœurs, Kourtney a annoncé en novembre de l’année dernière qu’elle allait quitter la série.

Elle a pris la décision après qu’un thérapeute lui a conseillé de réévaluer ses priorités.

La nouvelle perspective de Kourtney a conduit à une dispute épique avec sa sœur Kim qui l’a accusée de ne pas prendre son travail au sérieux.

Une guerre de mots a suivi avant que les sœurs ne soient mêlées à une horrible dispute physique capturée par l’équipe de tournage de KUWTK.













(Image: E!)



Kourtney a expliqué plus tard qu’elle avait besoin de quitter «l’environnement toxique de l’émission».

S’adressant à Entertainment Tonight, elle a déclaré: « Je filme la série sans interruption depuis 14 ans – 19 saisons et 6 saisons dérivées. Je me sentais insatisfaite et c’est devenu un environnement toxique pour moi de continuer à l’occuper autant de ma vie. comme c’était. »

Puis en septembre, Kim a confirmé que la série 2021 serait la fin de la route pour l’émission.

En postant sur Instagram, Kim a révélé: «C’est le cœur lourd que nous annonçons la difficile décision en famille de dire au revoir à Keeping Up with the Kardashians.

« Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants à vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années. »