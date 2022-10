Kourtney Kardashian était ivre au mariage de Travis Barker, révèle-t-elle – Hollywood Life

Voir la galerie





Kourtney Kardashian a certes bu beaucoup de tequila le soir de son mariage Travis Barker à Las Vegas après les Grammy Awards 2022 en avril. L’épisode du 27 octobre de Les Kardashian a présenté Kourtney et Travis disant à son copain, Simon Huck, à propos du mariage alors qu’ils se préparaient pour une séance photo. “Nous avons recherché de jolies petites chapelles”, a expliqué Kourtney. « C’était le seul ouvert à cette heure-là. Personne n’était là. Les seules autres personnes présentes au mariage étaient l’équipe de sécurité, le manager et le technicien de batterie de Travis, qui était également photographe et pouvait prendre des photos pour le couple.

“Je me suis évanouie”, a admis Kourtney lorsque Simon lui a demandé si elle marchait dans l’allée. “En fait, je ne m’en souviens pas.” Dans un confessionnal, elle a révélé qu’elle savait qu’elle voulait se marier avec un Elvis imitateur, mais elle n’avait aucun souvenir de son implication. “Je ne me souvenais même pas qu’Elvis me chantait en marchant dans l’allée”, a ri Kourtney. « Je ne m’en souviens pas. Je ne me souvenais pas que j’avais un bouquet.

Kourtney s’est souvenue, cependant, que ‘Elvis’ n’arrêtait pas de l’appeler Khloé [Kardashian] au lieu de Kourtney quand il dirigeait le mariage. “Quand Elvis nous a épousés, il était comme, ‘Moi Khloe, prends toi Travis'”, a-t-elle partagé. “J’ai juste perdu la tête. Je suis tombé directement sur le sol et nous ne pouvions pas nous relever. Tout en montrant à Simon une vidéo du mariage, Kourtney a souligné qu’elle “mélangait” ses mots à cause de la quantité d’alcool qu’elle devait boire.

“J’ai vomi après et j’ai enlevé mon haut et déboutonné mon pantalon et j’ai dû traverser l’hôtel avec un million de personnes prenant ma photo”, a-t-elle admis. “J’étais un brochet de slob chaud.” Cependant, elle a également déclaré que c’était « le plus amusant », et Travis a ajouté : « Si cela ressemble à notre vrai mariage, je serai vraiment ravi. C’était génial et tellement amusant.

Malheureusement, Kourt et Travis n’étaient pas légalement mariés après leur mariage à Vegas. Ce n’est que lorsqu’ils se sont mariés dans un palais de justice de Santa Barbara en mai que leur union a été officialisée. “Nous avons essayé d’obtenir une licence [in Vegas], mais ils ne nous ont pas donné le certificat », a expliqué Kourtney. « Il était 2 heures du matin, je suis sûr que nous aurions probablement pu obtenir la licence le lendemain, mais qu’est-ce qui pourrait être une soirée plus amusante à Vegas ? Je vis vraiment ma meilleure vie. Ne laissez personne vous dire le contraire.

Plus tard dans l’épisode, Kim Kardashian et Kris Jenner discuté du mariage. “Ce n’est pas réel”, a déclaré Kim. “Nous l’avons tous fait une fois dans notre vie.” Kim, bien sûr, faisait référence au fait que elle s’est enfui avec Damon Thomas à Las Vegas quand elle avait 19 ans en 2000. Le mariage n’a duré que trois ans et en fait a été légal, cependant. “Ce n’est pas réel”, a-t-elle ajouté plus tard. « Je veux dire, c’est amusant. Je pense qu’ils auraient obtenu un permis s’ils avaient pu. Qu’est-ce que ça compte vraiment ?

Kris, pour sa part, était heureuse que Kourtney ait attendu pour se marier légalement. “Elle était ivre comme une pute, allongée sur le sol, vomissant !” fit-elle remarquer. « Qui veut se marier comme ça ? Kim a eu une réponse hilarante, cependant, ripostant, “Qui ne le fait pas !?”