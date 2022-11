Kourtney Kardashian et Travis Barker taquinent un possible déménagement hors de Californie

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont fait allusion à un déménagement à travers le pays sur Instagram.

Le couple, qui réside actuellement à Calabasas, en Californie, a joué avec l’idée dans la section des commentaires d’un post Instagram présentant leur voyage au Tennessee.

“J’ai passé mon anniversaire au Tennessee”, Barker a légendé la série de photos. Le batteur de Blink 182 a eu 47 ans le 14 novembre.

“Allons-y”, a commenté Kourtney, ce à quoi Barker a répondu : “Ouissss.”

Un utilisateur des médias sociaux s’est joint à la conversation en écrivant: “Vous devriez déménager dans le Tennessee, sortez d’Hollywood.”

Barker a apparemment confirmé son intention de déménager en répondant, “probablement éventuellement”.

Kourtney et Barker se sont mariés en mai lors d’une somptueuse cérémonie. L’événement a eu lieu en Italie et a été suivi par la famille, y compris Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kris Jenner et plus encore.

Le fondateur de Poosh portait une mini-robe en dentelle blanche avec un corset en soie pour épouser Barker dans un château médiéval surplombant la mer à Portofino, en Italie, lors de la troisième célébration du mariage du couple.

Elle a marché dans l’allée avec sa mère à ses côtés et portait un voile de longueur cathédrale orné de l’image de la Madone et de délicates appliques florales assorties à sa robe à ourlet festonné, le tout conçu par la légendaire maison de couture Dolce & Gabbana.

Barker portait une simple rose blanche épinglée à son revers alors qu’il rendait hommage à la femme n ° 1 de sa vie et montrait sa nouvelle alliance en diamant alors qu’il tenait la main de sa mariée peu après la cérémonie.

Dolce & Gabbana était responsable de presque tous les looks de la semaine pour Kourtney, Barker et tous les membres célèbres de leur famille, en plus de fournir des lieux sur le thème de D&G et de permettre à la fête de mariage d’utiliser le Regina d’Italia de Stefano Gabbana – le superyacht croyait être évalué à 60 millions de dollars.

Un mois auparavant, ils avaient eu un mariage “d’entraînement” à une chappe de Las Vegas l après les Grammy Awards où un imitateur d’Elvis Presley leur a servi d’officiant.

“Oui, ils se sont mariés après la remise des prix à 1 h 45 dans ma chapelle, One Love Wedding Chapel. Ils ont appelé vers 00 h 30”, a déclaré Marty Frierson, propriétaire de One Love Wedding Chapel, à Fox News Digital à l’époque.

“Ma chapelle est ouverte 24h/24, et ils voulaient s’assurer que je puisse avoir Elvis Presley”, a-t-il déclaré. “Je n’étais pas sûr de pouvoir avoir Elvis, j’ai dit laissez-moi vérifier et j’ai eu l’Elvis, ils ont payé en ligne et ils sont venus et se sont mariés.”

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.