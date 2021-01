En haussant les sourcils, la rock star a remarqué Soirée cinéma de Kourtney le 5 janvier, dans lequel elle regardait le film de 1993 Vrai romance. « Tu es tellement cool, » répondit-il à son message à l’époque.

Comme mentionné précédemment, le duo a déjà alimenté des rumeurs d’amour. Non seulement ils sont amis de longue date, mais ils sont aussi voisins! En février 2019, les fans ont commencé à se demander s’ils sortaient ensemble après avoir été aperçus en train de dîner au Nobu à Malibu, en Californie.

À l’époque, cependant, une source a déclaré à E! News les rumeurs étaient tout sauf vraies.

« Ils sont amis depuis des années », a expliqué l’initié. «Ils vivent dans le même quartier depuis longtemps et se voient à l’église et avec leurs enfants. Ils ont passé du temps ensemble à plusieurs reprises et se réunissent souvent avec les enfants pour voir des films ou pour acheter des glaces.

En septembre 2018, ils ont été photographiés en train de quitter le restaurant Crossroads Kitchen à Los Angeles, en Californie. Mais il semblait que rien ne se passait entre eux à l’époque non plus.

À l’époque, E! News a rapporté que Travis et son ex-femme Shanna MoaklerLes enfants de Kourtney étaient amis et Scott Disickles enfants, et était même apparu sur L’incroyable famille Kardashian parfois.